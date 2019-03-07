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Первый в истории выход двух женщин в открытый космос ожидается 29 марта

08.03.2019 21:27 — Разное | Интерфакс  
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В Международный женский день Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), объявило о первой в истории космической миссии, которую выполнят исключительно женщины, сообщает телерадиокорпорация Би-би-си.

Женщин будет четверо. Так, Энн Макклейн и Кристина Кук выйдут в открытый космос, примерно в 400 км над Землей, чтобы заменить солнечные батареи Международной космической станции. При этом с Земли руководить полетом будет Мэри Лоуренс, а за пульт управления космической прогулкой встанет Джеки Кейги.

По информации Би-би-си, выход Э.Макклейн и К.Кох в открытый космос запланирован на 29 марта.

В конце февраля астронавт К.Кук уже сообщала, что первый в истории человечества выход в открытый космос двух женщин запланирован в 2019 году.

"Как я понимаю, мы (с Энн Макклейн) на данный момент назначены на этот выход в космос. Я не знаю, насколько это официально освещено НАСА. Мы готовы выполнить любую задачу с любым членом экипажа", - сказала К.Кук 21 февраля на пресс-конференции в Звездном Городке.

Ранее экипаж, состоящий только из женщин, в открытый космос не выходил.

Э.Макклейн уже находится на борту МКС с декабря 2018 года.

К.Кук присоединится к космическому экипажу 14 марта. Этот день (3.14 - в традиционной американской записи) в США неофициально отмечают как День числа пи (3,14), поэтому запуск корабля "Союз МС-12" к МКС запланирован на 3:14 пополудни по времени восточного побережья США (19:14 по Гринвичу).

Как отмечает Би-би-си, выход женщин в открытый космос успеет пройти в марте, который объявлен в США Месяцем женщин в истории (Women's History Month). Впрочем, как утверждают в NASA, последнее - чистое совпадение: все три выхода в открытый космос 58-й экспедиции были запланированы еще прошлой осенью.

В частности, за неделю до этого, 22 марта, Э.Макклейн успеет побывать в открытом космосе с другим напарником, Ником Хейгом.

21 февраля россиянин Алексей Овчинин, американцы Ник Хейг и Кристина Кук после сдачи экзаменов перед полетом на корабле "Союз МС-12" были рекомендованы межведомственной комиссией к полету в качестве основного экипажа. На МКС им предстоит провести 204 дня. На орбиту они отправятся с космодрома Байконур 14 марта.

 
 
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В Международный женский день Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), объявило о первой в истории космической...
 
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