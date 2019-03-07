Фестиваль «Безопасное детство» определил лучших в обучении малышей

По мнению профессионального жюри, именно здесь созданы наилучшие условия, необходимые для формирования основ безопасности жизнедеятельности у воспитанников. О том, как удалось достичь такого высокого уровня обучения малышей и подготовки по основам безопасности жизнедеятельности, корреспонденту «А» рассказала заведующая учреждением Людмила Гусева.

– Мы рады, что победили на районном этапе фестиваля «Безопасное детство», и надеемся, на достойном уровне представим Борисовский район на областном этапе. Нам есть что показать и есть чем поделиться. Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей является одной из приоритетных задач нашего дошкольного учреждения, в этой области наш сад для Борисовского района является опорным. Работа осуществляется в разных направлениях. Основные – работа с детьми, родителями, педагогическим коллективом и персоналом. Важно не только оберегать ребенка от опасности, но и готовить его ко встрече с возможными трудностями, формировать представление о наиболее опасных ситуациях, учить соблюдать меры осторожности, прививать навыки безопасного поведения в быту совместно с родителями, которые являются для ребенка примером для подражания.

В каждой группе у нас создан уголок безопасности, систематизирован материал по учебной программе дошкольного образования. Помимо этого, в саду функционирует комната безопасности, в которой мы проводим занятия с детьми и для родителей, отрабатываем практические действия при участии приглашенных специалистов заинтересованных организаций – МЧС, ОСВОД, РУВД. Очень тесно налажено взаимодействие с клубом юных спасателей-пожарных ГУО «Средняя школа №20 г.Борисова» «112.by» – ребята приходят к нам со своей программой обучать малышей. С сентября 2018 года мы принимаем участие в реализации областного педагогического проекта «Формирование основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в современных условиях», который продлится до 2021 года. В результате будет обобщен положительный опыт для передачи коллегам, – рассказала Людмила

Гусева.

Наш корр.