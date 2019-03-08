Минсвязи выпустит марку с птицей года — большим подорликом





Министерство связи и информатизации Беларуси 12 марта выпустит в обращение почтовую марку «Большой подорлик» из серии «Птица года», сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».

Большой подорлик выбран в Беларуси птицей 2019 года . Это одна из самых редких хищных птиц Европы, находится под угрозой исчезновения. . Это одна из самых редких хищных птиц Европы, находится под угрозой исчезновения.

В Беларуси большой подорлик встречается в основном на территории Припятского Полесья, за пределами этого региона чрезвычайно редок. Самая большая группировка живет на Ольманских болотах. Численность белорусской популяции оценивается в 150-200 пар, что составляет около 15% европейской популяции вида.

Номинал марки Р соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.

Проект подготовлен при содействии общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».

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