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Минсвязи выпустит марку с птицей года — большим подорликом

08.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Министерство связи и информатизации Беларуси 12 марта выпустит в обращение почтовую марку «Большой подорлик» из серии «Птица года», сообщили БЕЛТА в РУП «Белпочта».
 
Большой подорлик выбран в Беларуси птицей 2019 года. Это одна из самых редких хищных птиц Европы, находится под угрозой исчезновения.
 
В Беларуси большой подорлик встречается в основном на территории Припятского Полесья, за пределами этого региона чрезвычайно редок. Самая большая группировка живет на Ольманских болотах. Численность белорусской популяции оценивается в 150-200 пар, что составляет около 15% европейской популяции вида.
 
Номинал марки Р соответствует тарифу на пересылку международной простой письменной корреспонденции (писем, бандеролей, мелких пакетов) массой до 20 г включительно.
 
Проект подготовлен при содействии общественной организации «Ахова птушак Бацькаўшчыны».
 
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Министерство связи и информатизации Беларуси 12 марта выпустит в обращение почтовую марку «Большой подорлик» из серии «Птица года», сообщили БЕЛТА в РУП...
 
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