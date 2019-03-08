В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»

Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проходит ежегодно. Это уникальная возможность для людей «золотого» возраста показать свои таланты и обменяться творческим опытом. В этот раз областной фестиваль пройдет в юбилейный XXV раз.





– Данный фестиваль для каждого из коллективов – большое событие. Это своего рода творческий отчет, – рассказывают организаторы, – фестиваль не только способствует организации свободного времени ветеранов, но и повышает социальный статус людей «золотого» возраста.

По традиции масштабное событие пройдет в двух районных центрах Гродненской области.

16 марта в городе Ивье. Зрители смогут увидеть оригинальное театрализованное тематическое открытие фестиваля и выступления коллективов из 11 районов области.





А на следующий день, 17 марта, праздник песни переместится в Волковыск. Там хоровые коллективы ветеранов войны и труда из 8 районов порадуют гостей своими песнями, атмосферой творчества и дружбы.