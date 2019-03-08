|
В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»
08.03.2019 — Разное | Вороновская газета
Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проходит ежегодно. Это уникальная возможность для людей «золотого» возраста показать свои таланты и обменяться творческим опытом. В этот раз областной фестиваль пройдет в юбилейный XXV раз.
– Данный фестиваль для каждого из коллективов – большое событие. Это своего рода творческий отчет, – рассказывают организаторы, – фестиваль не только способствует организации свободного времени ветеранов, но и повышает социальный статус людей «золотого» возраста.
По традиции масштабное событие пройдет в двух районных центрах Гродненской области.
16 марта в городе Ивье. Зрители смогут увидеть оригинальное театрализованное тематическое открытие фестиваля и выступления коллективов из 11 районов области.
А на следующий день, 17 марта, праздник песни переместится в Волковыск. Там хоровые коллективы ветеранов войны и труда из 8 районов порадуют гостей своими песнями, атмосферой творчества и дружбы.
СТОИТ ПОЧИТАТЬ
Прогулка по Юпитеру, космические тренажеры и полет на ракете: в Гродно откроется интерактивная выставка «Это космос»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»
Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проходит ежегодно. Это уникальная возможность для людей «золотого» возраста...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)