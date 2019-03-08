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В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»

08.03.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проходит ежегодно. Это уникальная возможность для людей «золотого» возраста показать свои таланты и обменяться творческим опытом. В этот раз областной фестиваль пройдет в юбилейный XXV раз. 
 
В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»
 
– Данный фестиваль для каждого из коллективов – большое событие. Это своего рода творческий отчет, – рассказывают организаторы, –  фестиваль не только способствует  организации свободного времени ветеранов, но и повышает социальный статус людей «золотого» возраста.
 
По традиции масштабное событие пройдет в двух районных центрах Гродненской области.
 
16 марта в городе Ивье. Зрители смогут увидеть оригинальное театрализованное тематическое открытие фестиваля и выступления коллективов из 11 районов области. 
 
В Ивье и в Волковыске пройдет областной фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны»
 
А на следующий день, 17 марта, праздник песни переместится в Волковыск. Там хоровые коллективы ветеранов войны и труда из 8 районов порадуют гостей своими песнями, атмосферой творчества и дружбы.
 
 
Теги: Гродно
 
 
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Фестиваль народного творчества ветеранских коллективов «Не стареют душой ветераны» проходит ежегодно. Это уникальная возможность для людей «золотого» возраста...
 
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