Высокие отношения: Тренер закрутил роман с женой игрока и поплатился

Леонель Альварес

Фото: Jorge Adorno / Reuters





По информации издания, 51-летний Альварес встречался с супругой полузащитника Эдгара Бенитеса — Пэтти Гонсалес. При этом женщина отрицает появившуюся в СМИ информацию.





Сам Альварес с 2012 года состоит в отношениях с 31-летней Джоанной Гарсией, у пары есть дочь. У тренера есть еще двое детей от других отношений.





Альварес возглавил «Либертад» в 2018 году. 6 марта в первом матче группового этапа Кубка Либертадорес команда одержала победу над «Универсидад Католика» со счетом 4:1.





В ноябре 2017-го российский футболист Андрей Аршавин признался, что изменял супруге Алисе Казьминой. В феврале 2019-го женщина написала на спортсмена заявление в полицию, заявив, что он угрожал ей лишением свободы.



