Правительство Финляндии уходит в отставку после провала реформы

Сипиля отметил, что "крайне разочарован" тем, что правительство должно пойти на этот шаг.





По данным СМИ, реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системой социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.





Напомним, в феврале президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку из-за падения уровня жизни в стране.



