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Правительство Финляндии уходит в отставку после провала реформы

08.03.2019 21:42 — Разное | Партизан  
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абинет министров Финляндии подал в отставку из-за провала реформы системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на брифинге в пятницу, 8 марта, пишет Reuters.

Сипиля отметил, что "крайне разочарован" тем, что правительство должно пойти на этот шаг.

По данным СМИ, реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системой социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.

Напомним, в феврале президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку из-за падения уровня жизни в стране.


 
 
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абинет министров Финляндии подал в отставку из-за провала реформы системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на брифинге в...
 
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