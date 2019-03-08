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Правительство Финляндии уходит в отставку после провала реформы
абинет министров Финляндии подал в отставку из-за провала реформы системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на брифинге в пятницу, 8 марта, пишет
Сипиля отметил, что "крайне разочарован" тем, что правительство должно пойти на этот шаг.
По данным СМИ, реформа долгое время обсуждалась как в парламенте, так и в правительстве. Поводом для отставки послужил отказ парламентской конституционной комиссии одобрить ряд новых законодательных положений, касающихся местных самоуправлений. А так как они тесно связаны с реформой здравоохранения и системой социального обеспечения, то не получила одобрения и реформа.
Напомним, в феврале президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что правительство должно уйти в отставку из-за падения уровня жизни в стране.
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абинет министров Финляндии подал в отставку из-за провала реформы системы здравоохранения. Об этом премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил на брифинге в...
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