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Упс! В «Слуцк» перешел «19-летний» нигериец, который уже в 11 лет ходил с бородой

08.03.2019 21:39 — Разное | Партизан  
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Контракт с белорусским футбольным клубом «Слуцк» заключил нигерийский легионер Абдуллахи Ойеделе. По паспорту ему всего лишь 19 лет, но у многих на этот счет большие сомнения.


Так Ойеделе выглядит в свои 19.

Свою страницу в фейсбуке Абдуллахи ведет с 2010 года. Тогда ему было всего лишь 11 лет, но на снимках того времени у африканца густая щетина.


Так футболист выглядел, когда ему будто бы было 11 лет.

В Беларусь он приехал из молдавского клуба «Саксан», который выступает во второй лиге.

Тренер «Слуцка» Виталий Павлов сказал, что не его обязанность — проверять возраст футболиста. Ему главное, чтобы нигериец хорошо играл и забивал голы. «У него же паспорт есть, как-то границу пересекал», — прокомментировал Павлов для by.tribuna.com.

В занижении возраста обвиняли многих африканских футболистов, но докопаться до правды здесь сложно.


 
 
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Контракт с белорусским футбольным клубом «Слуцк» заключил нигерийский легионер Абдуллахи Ойеделе. По паспорту ему всего лишь 19 лет, но у многих на этот счет...
 
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