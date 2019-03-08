Упс! В «Слуцк» перешел «19-летний» нигериец, который уже в 11 лет ходил с бородой





Так Ойеделе выглядит в свои 19.





Свою страницу в фейсбуке Абдуллахи ведет с 2010 года. Тогда ему было всего лишь 11 лет, но на снимках того времени у африканца густая щетина.









Так футболист выглядел, когда ему будто бы было 11 лет.





В Беларусь он приехал из молдавского клуба «Саксан», который выступает во второй лиге.





by.tribuna.com. Тренер «Слуцка» Виталий Павлов сказал, что не его обязанность — проверять возраст футболиста. Ему главное, чтобы нигериец хорошо играл и забивал голы. «У него же паспорт есть, как-то границу пересекал», — прокомментировал Павлов для





В занижении возраста обвиняли многих африканских футболистов, но докопаться до правды здесь сложно.



