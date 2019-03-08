Станислав Шушкевич: Я русофил, но кремлефоб

По мнению бывшего председателя Верховного Совета, современная Россия продолжает провоцировать конфликты с Западом.





«Я должен сказать, что я русофил, но я кремлефоб. Потому что политика, которую объявил Ельцин, избранный первым президентом, – это прекрасная политика. То, что сейчас объявил Путин, что мы в аду будем мучениками и так далее, – это вообще неприемлемо для государственного деятеля», – заявил Шушкевич.





Во время программы он также зачитал цитату, с которой у него возникли проблемы в Австрии, когда Запад еще пытался сохранить хорошие отношения с Кремлем.





Кроме Станислава Шушкевича участие в программе приняли бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, проректор Московского государственного института международных отношений Евгений Кожокин и словацкий политолог Юрай Марушьяк.





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