ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Станислав Шушкевич: Я русофил, но кремлефоб

08.03.2019 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич принял участие в ток-шоу «Территория правды» на Белсате. Первая серия дебатов была посвящена причинам возникновения и распространения NATO на восток.

По мнению бывшего председателя Верховного Совета, современная Россия продолжает провоцировать конфликты с Западом.

«Я должен сказать, что я русофил, но я кремлефоб. Потому что политика, которую объявил Ельцин, избранный первым президентом, – это прекрасная политика. То, что сейчас объявил Путин, что мы в аду будем мучениками и так далее, – это вообще неприемлемо для государственного деятеля», – заявил Шушкевич.

Во время программы он также зачитал цитату, с которой у него возникли проблемы в Австрии, когда Запад еще пытался сохранить хорошие отношения с Кремлем.

Кроме Станислава Шушкевича участие в программе приняли бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс, проректор Московского государственного института международных отношений Евгений Кожокин и словацкий политолог Юрай Марушьяк.

В течение марта каждую среду в 21:25 смотрите «Территорию правды» в эфире нашего телеканала, а затем на странице belsat.eu и

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич принял участие в ток-шоу «Территория правды» на Белсате. Первая серия дебатов была посвящена...
 
Новости дня
Новости разные
 
Первый в истории выход двух женщин в открытый космос ожидается 29 марта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Заря над Неманам

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика