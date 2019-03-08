Быстро добиться отмены санкций ЕС против РФ невозможно - премьер Италии

Италия работает над отменой санкций ЕС против России, однако в сжатые сроки добиться этого невозможно, заявил в Генуе в пятницу итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Мы работаем над тем, чтобы отменить санкции против России. Решить этот вопрос, условно говоря, к завтрашнему утру, нельзя, но мы работаем над достижением этой цели (над отменой санкций - ИФ)", - цитирует главу правительства местное телевидение.

Д.Конте отметил, что считает нужным постепенно ослаблять ограничительные меры, но при этом не забывать о проблеме стран Европы, на которые распространяется "российское влияние".

"Таким образом, нужно ослаблять санкции, нацеливаться на диалог с Россией: он нужен, в том числе, чтобы защитить те страны, которые больше всего подвержены российскому влиянию", - заключил Д.Конте.