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Быстро добиться отмены санкций ЕС против РФ невозможно - премьер Италии

08.03.2019 22:09 — Разное | Интерфакс  
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Италия работает над отменой санкций ЕС против России, однако в сжатые сроки добиться этого невозможно, заявил в Генуе в пятницу итальянский премьер Джузеппе Конте.

"Мы работаем над тем, чтобы отменить санкции против России. Решить этот вопрос, условно говоря, к завтрашнему утру, нельзя, но мы работаем над достижением этой цели (над отменой санкций - ИФ)", - цитирует главу правительства местное телевидение.

Д.Конте отметил, что считает нужным постепенно ослаблять ограничительные меры, но при этом не забывать о проблеме стран Европы, на которые распространяется "российское влияние".

"Таким образом, нужно ослаблять санкции, нацеливаться на диалог с Россией: он нужен, в том числе, чтобы защитить те страны, которые больше всего подвержены российскому влиянию", - заключил Д.Конте.

 
 
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Италия работает над отменой санкций ЕС против России, однако в сжатые сроки добиться этого невозможно, заявил в Генуе в пятницу итальянский премьер Джузеппе Конте....
 
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