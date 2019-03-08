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Блузка, галстук, юбка, туфли, чемодан на колёсиках и швабра... Это «Железнодорожный роман»
09.03.2019 06:40 — Разное | Виртуальный Брест
Пилотка. Белая блузка и галстук. Узкая форменная юбка и туфли на высоком каблуке. Чемодан на колесиках и швабра для уборки.
- Девочки! По вагонам! Пассажиры, быстрей, быстрей!
- Поезд отправляется с Московской стороны вокзала!
И начинается история, названная авторами «Железнодорожный роман».
Мелькают станции. Кипят страсти. Здесь - несчастная любовь и надежда на новую встречу. Мечты творческой удаче и счастливой встрече. На сцене, как в поезде, люди встречаются, влюбляются, делятся радостью и добывают хорошие места вместо «верхнего плацкартного у туалета». Звезды эстрады мечтают о яблочных пирогах из рук красивой проводницы. Проводницы лелеют надежды о модных подиумах, вечерних платьях, о звездах эстрады и богатых продюсерах в мужья.
Звучат песни. Очень разноплановые и очень «в тему». О любви, страдании, расставании. По-русски и по-итальянски. Под саксофон, гитару и укулеле. Популярные хиты 90-х и 2000-х. Плюс – великолепное драматическое световое шоу.
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Пилотка. Белая блузка и галстук. Узкая форменная юбка и туфли на высоком каблуке. Чемодан на колесиках и швабра для уборки. - Девочки! По вагонам! Пассажиры,...
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