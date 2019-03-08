9 марта. События и люди

ПРАЗДНИКИ:

Всемирный день ди-джея.

Белиз - День Бэрона Блисса (Бэрон БЛИСС - британский миллионер, страдающий параличом нижних конечностей, который по неизвестным причинам в 1926 году завещал все своё состояние ($2 млн) белизскому казначейству. Сумма по тем временам была столь огромной, что Блисс стал национальным героем Белиза.

ПРИМЕТЫ:

Иван. Если в этот день выпадет снег, то и Святая неделя (Пасха) будет холодной. Женщины в этот день не стирали бельё.

РОДИЛИСЬ:

1454 Америго ВЕСПУЧЧИ, флорентийский мореплаватель, в честь которого названа Америка. В 1507 году картограф Мартин Вальдземюллер приписал открытие «четвёртой части света», сделанное Колумбом, Веспуччи и «окрестил» этот континент Америкой в честь него. Сам Веспуччи никогда не притязал на лавры Колумба, сыновья которого также никаких претензий к Америго не предъявляли.

1814 Тарас Григорьевич ШЕВЧЕНКО, украинский поэт, основоположник литературного украинского языка. В 1838 году был выкуплен из крепостных российским поэтом ЖУКОВСКИМ за 2500 рублей - огромную по тем временам сумму.

1934 Михай (Михаил) Ермолаевич ВОЛОНТИР, российский актёр, сыгравший Будулая. Умер в 2015 году.

1934 Юрий Алексеевич ГАГАРИН, первый космонавт Земли. 12 апреля 1961 года совершил первый в истории человечества космический полёт (на КК «Восток»). За 1 ч 48 мин он облетел земной шар и благополучно приземлился. Именем Гагарина назван кратер на Луне. Урна с его прахом замурована в Кремлёвской стене.

1940 Лариса Ивановна ГОЛУБКИНА, российская актриса.

1943 Бобби (Роберт) ФИШЕР, американский шахматист.

1955 Орнелла МУТИ (Франческа Романа РОВЕЛЛИ) итальянская актриса. Её предки были выходцами из Эстонии.

1964 Жюльетт БИНОШ, французская актриса.

1983 Карина Владимировна РАЗУМОВСКАЯ, российская актриса.

1985 Noize MC (Иван Александрович АЛЕКСЕЕВ), российский рэпер.

1985 Наталия Юрьевна МЕДВЕДЕВА, российская актриса и телеведущая. У неё сын.

1990 ДАКОТА (Маргарита Сергеевна ГЕРАСИМОВИЧ), белорусская певица.

СОБЫТИЯ:

1796 НАПОЛЕОН женился на Жозефине БОГАРНЕ, вдове офицера, казнённого на гильотине во время Французской революции.

1822 Чарльз ГРЭМ из Нью-Йорка получил патент на искусственные зубы.

1831 В Алжире был сформирован Французский Иностранный легион. Сейчас это фактически наёмный спецназ. Иностранцы, отслужившие в легионе 5 лет, получают французское гражданство.

1858 В Филадельфии был запатентован уличный почтовый ящик.

1953 Похороны И.В. СТАЛИНА. Гроб с его телом был установлен в Мавзолее В.И. ЛЕНИНА. В день похорон в Москве в результате давки погибли сотни людей, пришедших проститься с вождём.

1959 В Нью-Йорке на ярмарке игрушек была продемонстрирована новинка - кукла по имени Барби. Через год Барби заняла по продажам в США второе место, уступив только швейным машинам. Сейчас кукла Барби - самая популярная в мире игрушка. Каждую неделю в мире продаётся более миллиона кукол, каждую секунду - две куклы. У американской девочки в возрасте от 3 до 10 лет в среднем бывает 8 кукол Барби, у итальянки - 7, у француженки, немки и англичанки - по пять. У девочек в СНГ в среднем только по одной Барби. Всего компания Mattel за полвека продала более миллиарда этих кукол.

1985 Индус Дж. ЧАНДР установил рекорд, преодолев ползком 1400 километров за 15 месяцев (полз для умилостивления богини Маты).

2011 Состоялся последний полёт американского космического шаттла «Дискавери». Он прослужил 27 лет.