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Саснович выбыла из одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе
Белоруска Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 34 WTA) начала выступление сразу со 2-го круга, где в трех сетах уступила украинской теннисистке Катерине Козловой (№ 114 WTA) — 4:6, 6:2, 0:6. Матч продолжался 1 час 45 минут.
Александра Саснович захватила лидерство в первом сете со счетом 4:0, однако затем проиграла 6 геймов подряд и отдала эту партию сопернице.
Уверенно выиграв вторую партию, в третьей белоруска уступила «под ноль».
Отметим, что в этом поединке ни одна из соперниц ни разу не смогла совершить эйс, а белоруска допустила 6 двойных ошибок на подачах, в то время как украинка — лишь одну.
В следующем раунде Катерина Козлова сыграет со 2-й ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.
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Белоруска Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
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