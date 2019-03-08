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Саснович выбыла из одиночного разряда на турнире в Индиан-Уэллсе

09.03.2019 07:07 — Разное | Tut.by  
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Белоруска Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.


Александра Саснович. Фото: twitter.com/wta

Вторая ракетка Беларуси Александра Саснович (№ 34 WTA) начала выступление сразу со 2-го круга, где в трех сетах уступила украинской теннисистке Катерине Козловой (№ 114 WTA) — 4:6, 6:2, 0:6. Матч продолжался 1 час 45 минут.

Саснович — Козлова — 4:6, 6:2, 0:6

Эйсы: 0−0.

Двойные ошибки: 6−1.

Попадание первой подачи: 58% (46 из 79) — 77% (60 из 78).

Выигрыш первой подачи: 54% (25 из 46) — 67% (34 из 60).

Выигрыш второй подачи: 39% (13 из 33) — 33% (6 из 18).

Реализация брейк-пойнтов: 63% (5 из 8) — 70% (7 из 10).

Все выигранные очки: 48% (76 из 157) − 52% (81 из 157).

Александра Саснович захватила лидерство в первом сете со счетом 4:0, однако затем проиграла 6 геймов подряд и отдала эту партию сопернице.

Уверенно выиграв вторую партию, в третьей белоруска уступила «под ноль».

Отметим, что в этом поединке ни одна из соперниц ни разу не смогла совершить эйс, а белоруска допустила 6 двойных ошибок на подачах, в то время как украинка — лишь одну.

В следующем раунде Катерина Козлова сыграет со 2-й ракеткой мира румынкой Симоной Халеп.

 
 
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Белоруска Александра Саснович завершила выступление в одиночном разряде турнира WTA Premier Mandatory в американском Индиан-Уэллсе с призовым фондом 9 035 428 долларов.
 
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