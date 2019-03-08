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В Италии туристам запретили ходить в шлепанцах

09.03.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей.
 
 
Представители местных спасательных отрядов пожаловались на путешественников, гуляющих по горной местности в неподходящей обуви. Как отметили спасатели, туристы, которые отправляются в скалистую местность в шлепанцах и без воды, подвергают свою жизнь опасности. Предполагается, что в размер штрафа будут заложены траты на работы по спасению того или иного туриста, пишет Daily Mail.
 
 
"Мы вводим эти меры постепенно, сначала будем информировать, потом - применять санкции", - заявил Патрицио Скарпеллини, директор парка Чинкве-Терре.
 
 
 
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Власти национального парка Чинкве-Терре в Лигурии решили запретить туристам вход в шлепанцах и ввести штраф для нарушителей.
 
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