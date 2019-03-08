В Италии туристам запретили ходить в шлепанцах

Представители местных спасательных отрядов пожаловались на путешественников, гуляющих по горной местности в неподходящей обуви. Как отметили спасатели, туристы, которые отправляются в скалистую местность в шлепанцах и без воды, подвергают свою жизнь опасности. Предполагается, что в размер штрафа будут заложены траты на работы по спасению того или иного, пишет Daily Mail.