«Весна покажет»: народные приметы на «Доске позора», которые подсказывают, кто и где накосячил

Народная примета — чтобы оценить качество ремонта и благоустройства нужно дождаться весны. И похоже, дождались. Но знаете что? Качество работ во дворах и улицах никуда не годится — столько «грязных историй» нам еще не присылали. Сегодня на «Доске позора» — примеры элементарной безграмотности и криворукости исполнителей.

Минск. Пешеходная дорожка обрывается около входа на территорию школы № 192 (Космонавтов 13/2). До гимназии № 174 (та, что расположена далее по улице Космонавтов, 15/2) школьникам надо идти или по грязи, или по проезжей части.



Так выглядела дорога в ноябре. Фото предоставлено читателем

После публикации на «Доске позора» в ноябре 2018 года ситуация изменилась: вкопали столбики, для того чтобы припаркованные автомобили не мешали школьниками идти по грязи. Может, все же тротуар сделаете?



Так дорога выглядит сейчас. Фото предоставлено читателем

Двор на проспекте Победителей, 5 в Минске. Автор фото интересуется, когда же победят это бардак и будет наведен порядок?





Тротуар по улице Курчатова в Гродно по стороне школы № 36. Положить плитку в одной плоскости не получилось, поэтому стык-ступеньку решили «снивелировать»… песком.





Пару лет назад в Дзержинске по улице Протасова сделали пешеходные дорожки. Получилась, правда, не дорожка, а река.



Фото предоставлено читателем

Почта в агрогородке Михановичи — труба канализации «почти не мешает» ходить.



Фото предоставлено читателем

«Псевдо автоматический» кран в гипермаркете «Простор» в Минске по проспекту Дзержинского.





Как пишет автор фото, «этот участок тротуара по улице Горецкого от улицы Ширмы в сторону улицы Рафиева даже пытались восстановить». Результат — как мертвому припарка…



Фото предоставлено читателем

В доме № 17 по проспекту газеты Звязда входные двери во время капремонта покрасили: «вот такие махровые двери получились — красили поверх наклеенных объявлений».



Фото предоставлено читателем

Улица Колхозная в Минске. Вдоль «дороги» уложено несколько досок и поддонов. Жители благодарят за проявленную заботу.



Фото предоставлено читателем

В таком состоянии вход в третий подъезд дома N5 по улице Илимской в Минске. Пенсионерам, которых большинство в подъезде, видимо, надо научиться летать. Так же сообщается, что «на обращения граждан ЖЭУ 95 не реагирует».



Фото предоставлено читателем

Это спуск на стадион школы № 116 в Минске по улице Матусевича, 5. Дети ходят по лестнице на физкультуру и в школу. Как сообщают их родители, она в аварийном состоянии, ступеньки неровные и наклонены.



Фото предоставлено читателем

Логойск, улица Минская. Старые лавочки сгнили, их заменили новыми (даже не обработав древесину). А вот старые бетонные опоры решили не убирать — очень удобные подбутыльники получились.



Фото предоставлено читателем

Вот такая красота в самом центре города Воложина, в 100 метрах от райисполкома. Здание универмага сбоку.



Фото предоставлено читателем

Офис на улице Лопатина, 7 в Минске. Что делать строителю, если плитка не влазит? Правильно — «ляпи» внахлест!



Фото предоставлено читателем

Как нам сообщает автор фото, капремонт в доме по проспекту Независимости, 14 был в 2016 году, но реально сменили только кровлю. Про балконы забыли, а они неожиданно посыпались на головы прохожим.



Фото предоставлено читателем

Агрогородок Гатово. Нам пишут, что с благоустройством здесь большие проблемы. Что ж, и в самом деле грязненько.

















На улице Неманской строительный забор стоит уже несколько лет. В прошлом году он даже падал. Сейчас он снова дал опасный крен: «по утрам здесь особенно многолюдно — во дворе два детских сада и школа. Ждем беды?»



Фото предоставлено читателем

Вот такое крыльцо в 9-этажном доме в Бобруйске по улице Рокоссовского, 110, 2 подъезд. Автор фото сообщает, что оно в таком виде уже несколько лет.



Фото предоставлено читателем

Летом 2018 производили ремонт по улице Горовца в Минске, но, видно, не хватило сил или материалов, чтобы закончить.



Фото предоставлено читателем

После установки новой детской карусели в Гродно по улице Дзержинского, 35, корпус 1 остались торчащие болты. Аттракцион получился очень опасный.



Фото предоставлено читателем

Кулибины умеют чинить абсолютно все. Вот, например, ручка в туалете магазина «Простор» в Чижовке.



Фото предоставлено читателем

В конце 2018 года разобрали пешеходный переход, ведущий к школе на улице Золотая горка в Минске. Асфальт подняли, грунт раскопали и уехали…











Минск, улица Слободская, 131, тротуар возле магазина «Евроопт». После раскопок тротуар так и не восстановили.



Фото предоставлено читателем

Город Барановичи, дом по улице Тельмана. Строители-отделочники все «сделали в лучшем виде». Больше всех старался плиточник.























А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным — присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием. Самые интересные мы опубликуем — трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными.

Кстати, многие коммунальные проблемы можно решать через специальный сайт 115.бел . Этот сервис работает уже во многих городах страны.

А если вы знаете примеры, когда после критики строители исправились, — тоже сообщайте нам об этом обязательно!