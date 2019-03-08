«Трудовой мигрант»: «Учусь в Кракове на флориста, подрабатываю за 400−500 долларов»

«Меня зовут Алексей и сам я родом из Бреста. Весной на 3 курсе учебы в Минске в Белорусском государственном университете культуры и искусств ко мне в голову пришла мысль о переезде в Европу с целью работать там», — так начинается очередная история, пришедшая на наш конкурс «Трудовой мигрант» . Напоминаем, что мы ждем рассказы от тех, кто по каким-то причинам уехал (уезжал) из Беларуси в другую страну и устроился там на работу. Автор самой интересной истории получит приз — 300 рублей.



Фото автора конкурсной истории.

Чтобы стать участником конкурса, надо рассказать: почему и куда вы выехали из Беларуси в поисках работы и чем занимались за пределами родины. Прежде чем писать историю, внимательно почитайте условия конкурса .

Сегодня рассказ Алексея о том, как ему работается в Польше и с какими вопросами он столкнулся в первое время.

«Для первой поездки одолжил у друзей 1000 долларов»

— С приходом мысли о переезде в Европу эта идея будто стала преследовать меня. Будто кто-то специально вывешивал билборды на польском языке, в магазинах в руки попадались товары из Польши, а моя подруга как раз получала карту поляка.

Тогда я начал не просто думать про это, а делать реальные шаги на пути к своей мечте. Мне повезло, так как в Польше на тот момент мои друзья уже проходили там обучение в городе Люблине. И уже в июле 2018 года я уехал покорять Польшу. Я не знал польского языка, а начальный бюджет на проживание я собирал в долг у друзей — получилось 1000 долларов, которых хватило примерно на 4 месяца: около 100 долларов на съем жилья (в месяц) и около 150 долларов на проживание — продукты, проезд и мобильная связь. Подавал на визу документы через визовый центр Бреста, заранее записавшись на подачу (примерно за месяц).

Багаж, с которым я переезжал в Польшу, — это два средних чемодана, сумка и портфель: лучше не брать с собой много вещей, особенно если планируете и дальше мигрировать по стране.

Через агентство по трудоустройству друзья помогли сделать мне приглашение и отправили его через водителя автобуса мне в Брест. Приглашение оформляли около двух недель, поэтому лучше позаботиться об этом заранее.

Приехав в Люблин, я заселился в студенческое общежитие, где жили мои друзья (там можно жить, даже если ты не являешься студентом).



Фото автора конкурсной истории.

Стоимость проживания в этом общежитии: одноместная комната 430 PLN, двухместная 380PLN, трехместная 350PLN, разница небольшая, но как вы понимаете — в одноместную и двухместную заселиться сложнее, так как их разбирают студенты. Я жил в двухместной комнате.

Заселившись в общежитие, я пошел непосредственно в то агентство, в котором мне сделали приглашение. Там сотрудники сказали, что пока не могут мне ничего предложить из работы, поскольку я не знаю польского языка. Сказали ждать, пока они подыщут что-то подходящее для меня. Ждал я около 2 месяцев и параллельно подрабатывал на сборе вишни (работа на плантациях недалеко от Люблина). Об этой подработке я узнал из соцсети ВК в одной из групп, где размещали объявления с вакансиями.



Фото автора конкурсной истории.

Там была оплата в конце дня, а часовые рамки устанавливаешь себе сам, главное — количество. Чем больше насобираешь, тем больше денег заработаешь. За один килограмм платили 0.60PLN. За 8 часовой рабочий день мне удавалось насобирать около 130 кг.

Позже, так и не дождавшись никаких предложений от прежнего агентства, я нашел новое. Там предложили работу на заводе по переработке техники, где суть работы заключалась в разборке старой техники, которую свозили туда со всей Польши. Агентство устраивало официально — документы, которые требовались: паспорт и действующая виза в нем.

Я согласился, ибо чего ожидать, когда не знаешь языка, а зарабатывать как-то нужно было.

Устроившись на эту работу, оказалось, что я буду работать не на разборке электротехники, а на ее разгрузке и выгрузке. А это и холодильники, и телевизоры, и прочая техника немалых размеров. Рабочий день был 8 часовой с 6 утра до 14. Из-за того, что завод находился в другом конце города, приходилось вставать в 4 утра. Утром я добирался на автобусе, а обратно (в качестве экономии) на велосипеде, который брал на прокат на городских специализированных станциях.



Фото автора конкурсной истории.

Этой услугой может пользоваться каждый человек, который зарегистрируется в приложении «Next Bike». Стоимость аренды велосипеда: 1 — 20 минут — бесплатно, 20 минут-1 час — 1 PLN, а каждый следующий час по 3 PLN Оплата в час была 12 PLN.

Проработал на этом заводе я около месяца, так как это тяжелая физическая работа, а здоровья на такую работу нужно достаточно. Да и отношение было мягко говоря не очень: работали там мужчины на поколение старше, которые все время давали поучительные советы и бессмысленную (и не по моим обязанностям) работу: например, заставляли убирать территорию в грозу.

Потом обратился снова в то агентство, которое меня устроило на этот завод, и они пообещали найти новую работу, но так ничего и не нашли.

«Через четыре месяца забрал документы из нашего института культуры, чтобы учиться в Польше на флориста»

Летом друзья закончили университет и мы планировали переезд в Краков: я решил, что по приезду в этот город сразу буду поступать в полициальную школу по специальности «флористика». Для поступления в школу нужен аттестат из нашей школы, переведенный на польский язык и нотариально заверенный: поэтому, если вы решите сразу, что едете учиться, лучше позаботиться о документах заранее, ибо мне летом пришлось возвращаться в Беларусь за нотариально заверенной копией аттестата.

В сентябре я приехал в Беларусь снова, но уже для того, чтобы забрать документы из университета.



Фото автора конкурсной истории.

Перевод аттестата лучше делать в Польше, так как тут дешевле. Еще нужен паспорт, фотографии для студенческого и медицинская справка. Направление для медицинского обследование дает сама школа.

Ещё один нюанс: в полициальных школах могут не набираться группы, поэтому нужно быть готовым к тому, что вы захотите учиться на флориста, а вам предложат альтернативу, например, косметическую специальность или на массажиста, в таком случае выбор за вами: либо оставаться в этой школе по предложенной альтернативе, либо искать другую школу, в которой группа по флористике набрана.

В зависимости от специальности есть разные формы обучения. По флористике только заочное, то есть обучение 4 раза в месяц по субботам и воскресеньям. Длится все обучение 1 год.

Рабочая виза была действительна до конца ноября, поэтому я делал временный вид на жительства (карта побыту) по учебе.

Записывался на подачу документов на карту побыта я еще в Люблине в конце сентября, и уже тогда мне назначили дату на конец ноября, именно в тот день, когда заканчивалась виза.

Вывод: нужно записываться на карту примерно за 2 месяца.

Плата за прием документов и за саму карту 340PLN + 50PLN сам пластик, который вы по итогу получите.

В день приема документов, ставят в паспорте печать, которая подтверждает, что вы ждете вид на жительство, соответственно это разрешает вам легально находиться на территории Польши.

Есть один нюанс: по этой печати вы можете выехать из страны в Беларусь, но обратно уже въехать не сможете, вам придется делать визу, как сказали в визовом центре — можно делать любую визу.

Сам вид на жительство делается от 4 месяцев до двух лет. От чего зависит скорость оформления — никто не знает. Скорее всего это зависит от длительности действия вашего будущего вида на жительство и загруженности инспектора, который будет вести ваше дело.

Ещё один нюанс по документам: если вы подаете на карту побыта по учебе в полициальной школе, то по этой карте работать нельзя. Для официального трудоустройства нужно делать разрешение от работодателя.

«Будьте готовы внести за съемную квартиру залог в размере платы за месяц»



Фото автора конкурсной истории.

Наконец, мы переехали в Краков - это было в первых числах ноября.

По приезду сразу возникла проблема с выбором квартиры. Общежития здесь уже не было, а цены на квартиры высокие (средняя цена на однокомнатную квартиру-студию — 430 $ вместе с коммунальными платежами), пришлось жить первые 3 дня по хостелам в поисках квартир. Порой указанные высокие цены не соответствовали тем условиям, которые были в квартире.

Сразу будьте готовы к тому, что вам нужно будет за раз заплатить 2-ух месячную стоимость аренды квартиры, кауция (залог), которую хозяева берут для подстраховки и при выселении, если квартира остается без повреждений, они вам вернут. Квартиру мы искали на Olx.pl . Как только попадается объявление с адекватной ценой, его сразу же перехватывают, поэтому приходилось постоянно мониторить объявления и выезжать по горячим следам.



Фото автора конкурсной истории.

Но даже если вы одни из первых попадете на просмотр квартиры и она вам понравится — это еще не означает, что квартира станет вашим домом на ближайшее время. Бывают хозяева, которые просто не хотят сдавать квартиру иностранцам. Такое встречается часто, к сожалению. Поэтому нужно запастись терпением и не сдаваться: хозяева опасаются, что — ты иностранец и можешь уехать, не заплатив. На 3 день мы нашли квартиру-студию (32 квадратных метра) для двух человек за 450 $ вместе с коммунальными платежами, но без интернета. Интернет раздаем с мобильных телефонов. Это был идеальный вариант, так как несмотря на то, что она находится на въезде в город, на городском транспорте без пробок до самого центра можно добраться за 15−20 минут, а воздух здесь не такой грязный, как в центре.

Я подрабатываю фотографом и прохожу практику в качестве флориста в одной из флористических мастерских Кракова: занимаюсь созданием флористических композиций, букетов и декора.

Также занимаюсь созданием фотоконтента для мастерской, что можно назвать подработкой: платят 1500 PLN в месяц. Еще сам я фотографирую просто людей из Кракова, которым интересно мое творчество — находят меня через профиль в Instagram , где я выкладываю фотографии своих прошлых фотосессий.



Фото автора конкурсной истории.

Естественно, что для переезда в другую страну нужен стартовый капитал, тем более, если вдруг вам не удастся найти работу в течение 1−3 месяцев. Как я и говорил, моим капиталом был денежные средства, взятые в долг у друзей. Банковская карточка белорусского банка, которой я пользуюсь в Польше на протяжении всего периода — это Белагазпромбанк (Visa), есть процент за снятие и конвертацию, но он небольшой. Их две в двух счетах — белорусские рубли и доллары — для удобства. Так же пользуюсь и банковской карточкой польского банка Millennium.

Еще есть такая фишка, как частичный возврат налогов, которые снимали с вас во время вашей рабочей деятельности. Их можно вернуть только при условии официального трудоустройства. Они возвращаются раз в год, в начале года.



Фото автора конкурсной истории.

Что касается продуктов, то на чеке и фотографии видно, что в принципе продукты недорогие.



Фото автора конкурсной истории.

Транспорт — билеты тут делятся на полные и льготные (для студентов, пенсионеров, детей), также еще цена зависит от времени поездки: 20 минут (2.80/1.40PLN), 40 минут (3.80/1.90PLN) и час (5/2.50PLN).

Так же есть и электронные проездные, на которых будет напечатана ваша фотография и ваши фамилия и имя, поэтому при ее оформлении нужно иметь при себе любой документ с фотографией, который отсканируют, чтобы получить изображение. Изготовление такого проездного займет около 10 минут. Оплатить нужно будет только непосредственно за сам месячный проезд 90PLN полный и 45PLN льготный. Продлить проездной можно самостоятельно в билетоматах, которые расположены на остановках.



Фото автора конкурсной истории.

Время поездки не зависит от количества пересадок, например, вы можете добираться 40 минут и сменить 5 транспортов, но билет будет один 40-минутный.

Что касается зарплаты, то тут средняя ставка за час составляет 11−15 PLN на руки.

Связь: пользуюсь оператором «play». 25 PLN безлимитные звонки и сообщения на все сети + 15 гб интернета на высокой скорости, по истечению 15 гб безлимитный интернет на низкой скорости, на ютуб скорости хватает.

Воздух в Кракове очень грязный — это связано с тем, что:

1. Город расположен в низине и со всех сторон его окружают горы, соответственно воздух не циркулируется.

2. В Кракове много частных домов, хозяева которых экономят на вывозе мусора и сжигают его в своих печках. Весь пластик и все неорганические материалы вылетают в воздух и остаются в связи с первой причиной.

3. Выхлопы автомобилей. По статистике у каждой семьи по 2−3 автомобиля.

Некоторые люди ходят в масках, чтобы не дышать грязным воздух. А в дни, когда в городе максимально загрязнен воздух, делают бесплатный городской транспорт, чтобы люди отказались на время от своих автомобилей.

Эта миграция дала мне толчок для реализации себя по полной. Сейчас я начинающий флорист-декоратор уже с опытом работы в цветочной мастерской, фотограф с интересным и нестандартным портфолио. И как итог просто хочу сказать: не бойтесь менять свою жизнь. Если вы чего-то очень хотите — действуйте. Надеюсь, что своим примером и своими советами я вам помог стать ближе к своей мечте.

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