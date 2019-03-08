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«Юность» с победы стартовала в плей-офф чемпионата Беларуси

09.03.2019 08:07 — Разное | Tut.by  
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Победитель регулярного чемпионата Беларуси в экстралиге «А» минская «Юность» с победы стартовала в четвертьфинальной серии Кубка президента.


Фото: junost.org

8 марта в первом матче плей-офф команда Михала Захарова с разницей в 3 шайбы обыграла «молодежку», занявшую 8-е место в «регулярке». При этом после двух периодов перевес команды Михаила Захарова составлял всего 1 гол.

«Юность-Минск» — Беларусь-U20 — 4:1 (2:1, 0:0, 2:0).

Шайбы: 1:0 — Стефанович (Жидких, Боголейша, 04.17), 1:1 — Масилевич (Старинский, Игнатов, 11.03), 2:1 — Ногачев (Кулаков, 18.44, в меньшинстве), 3:1 — Стефанович (Развадовский, Антонов, 40.53), 4:1 — Лопачук (Парфеевец, 53.57). Штраф: 4−6. Броски: 30−23 (9−10, 12−6, 9−7).

Уже 9 марта на льду «Чижовка-Арены» команды проведут второй матч серии (начало в 17.00).

Между тем в остальных четвертьфинальных парах Кубка президента уже прошли по два матча. Главный сюрприз преподнес жлобинский «Металлург», 7 марта в гостях выигравший во втором поединке у зажиточного солигорского «Шахтера».

«Шахтер» (Солигорск) — «Металлург» (Жлобин) — 2:3 (1:1, 1:2, 0:0).

Шайбы: 1:0 — Землянкин (Горбунов, Бокун, 09.39, в большинстве), 1:1 — Кунцевич (Абметка, Никулин, 14.10), 1:2 — Кунцевич (Никулин, 28.50), 2:2 — Шелег (Бовбель, Горбунов, 37.02), 2:3 — Полищук (Кунцевич, 38.54). Штраф: 4−8. Броски: 37−16 (11−4, 13−8, 13−4).

«Стальные волки», заявшие 6-е место в «регулярке», сравняли счет в серии с более статусным соперником. А ведь «Металлург» был близок к тому, чтобы победить и в первой встрече, когда дважды вел в счете, но уступил всего за 5 секунд до конца третьего периода, пропустив тогда в меньшинстве «3 на 5».

Напряженная борьба разворачивается в сражении соседей по турнирной таблице молодечненского «Динамо» и «Гомеля». Во втором матче серии динамовцы вырвали победу только в овертайме.

«Динамо-Молодечно» — «Гомель» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Грецкий (04.30), 2:0 — Лисичкин (10.12, в большинстве), 2:1 — Соломонов (Скоренов, Летов, 14.59, в большинстве), 2:2 — Хузеев (Семочкин, Магалецкий, 37.56, в большинстве), 2:3 — Скоренов (Семочкин, 39.45), 3:3 — Гаврус (Казнадей, Белевич, 42.03, в большинстве), 4:3 — Грецкий (Нестеров, Рак, 64.31). Штраф: 22- 12. Броски: 21−24 (4−12, 9−5, 5−7, 3−1).

«Неман» — «Лида» — 4:1 (2:0, 2:0, 0:1).

Шайбы: 1:0 — Кислый (С.Малявко, Боярчук, 4.03), 2:0 — Смуров (Бадун, Малиновский, 5.18), 3:0 — А. Малявко (21.33, в большинстве), 4:0 — С. Малявко (Боярчук, А. Малявко, 36.04), 4:1 — Гринкевич (Тарлецкий, Бабитский, 50.53). Штраф: 8−10. Броски: 29−14 (12−2,10−3, 7−9).

10−11 марта в Жлобине, Гомеле и Лиде пройдут третьи и четвертые матчи серий.

Ход серий (до 4 побед):

«Юность» (1) — Беларусь-U20 (8) — 1:0 (4:1).

«Неман» (2) — «Лида» (7) — 2:0 (1:0, 4:1).

«Шахтер» (3) — «Металлург» (6) — 1:1 (3:2, 2:3).

«Динамо» Мл (4) — «Гомель» (5) — 2:0 (1:0, 4:3 ОТ).

Пятые матчи, если понадобится, намечены на 13 марта, шестые — на 15-е, седьмые — на 17 марта.

Чаще всех, по 7 раз, чемпионами Беларуси становились минская «Юность» (2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2016, причем всякий раз команду приводил к золоту ее бессменный наставник Михаил Захаров) и гродненский «Неман» (1998, 1999, 2001, 2013, 2014, 2017, 2018). При этом любопытно, что главный тренер «Немана» Сергей Пушков ни разу не проиграл финал Кубка президента Михаилу Захарову, оставив его с серебром в 2014, 2017 и 2018 годах.

Канувший в Лету столичный клуб «Тивали» завоевывал золото четырежды — в 1993, 1994, 1995 и 2000 годах. По два раза вершина покорялась новополоцкому «Полимиру» (1996, 1997) и позже прекратившему существование минскому «Керамину» (2002, 2008), по разу — «Гомелю» (2003), минскому «Динамо» (2007), жлобинскому «Металлургу» (2012) и солигорскому «Шахтеру» (2015).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Победитель регулярного чемпионата Беларуси в экстралиге «А» минская «Юность» с победы стартовала в четвертьфинальной серии Кубка президента.
 
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