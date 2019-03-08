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Самая молодая миллионерша в мире выпустила коллекцию секси-купальников, и сама снялась в ее рекламе

09.03.2019 08:00 — Разное | Tut.by  
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Модель и инстаграм-звезда Кайли Дженнер была названа журналом Forbes самым молодым миллиардером в истории: стоимость ее косметической компании Kylie Cosmetics оценивают в 1 миллиард долларов. Но останавливаться девушка не планирует. Вместе с сестрой Кендалл Дженнер она выпустила новую весеннюю коллекцию купальников Kendall & Kylie для канадского бренда Ardene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ardene (@ardene)

Сестры представили коллекцию в социальных сетях, представ в образах из сериала «Спасатели Малибу», цена купальников на фото — от 40−48 долларов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MyModaMix (@mymodamix)

Сотрудничество Дженнер с Ardene началось прошлым летом, когда они подписали контракт на создание нескольких капсульных коллекций.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Kendall (@kendalljenner)

 
 
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Кендалл вместе с сестрой Кайли Дженнер выпустила коллекцию купальников
 
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