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Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом по итогам 2018 года признан Кразнознаменский ФАП, которым заведует Екатерина Заикина

09.03.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом по итогам 2018 года признан Кразнознаменский ФАП, которым заведует Екатерина Заикина. К ней мы и наведались накануне Международного женского дня, чтобы поближе познакомиться с этой замечательной улыбчивой женщиной, а заодно развеять миф о том, что качество обслуживания на селе уступает городскому.

Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом по итогам 2018 года признан Кразнознаменский ФАП, которым заведует Екатерина Заикина
Работники Краснознаменского ФАПа: заведующая Екатерина Заикина и санитарка Юлия Гуторова (справа налево)

Екатерина Анатольевна – уроженка Будакошелевщины, однако долгое время ей довелось жить в Луганске, что в соседней Украине. Именно туда по решению родителей, желавших оградить свою дочь от последствий прогремевшей чернобыльской катастрофы, она отправилась после окончания школы поступать в медицинское училище. Окончив его в 1994 году и получив специальность акушерки, пришла на работу в местный роддом. Здесь же, в Луганске вышла замуж, родила сына. Казалось бы, жизнь вошла в стабильное размеренное русло, но не тут-то было: как гром среди ясного неба в Украине грянул военный конфликт. И в 2014 году Екатерина вместе с семьей вынуждена была переехать на Родину к родителям, в Узу. Признается, что переезд дался очень нелегко как физически, так и морально, ведь в Луганске у них осталась квартира, другое нажитое имущество, да и возможности в областном центре не сравнятся с сельскими, но все же стремление жить под мирным небом было сильнее любых принципов.
– Первоначально мы планировали переехать на Будакошелевщину на время, переждать, пока ситуация в Украине стабилизируется. Но, как видите, конфликт затянулся, – вздыхает Екатерина Заикина. – Поэтому приняли решение остаться здесь. Оформили вид на жительство, сейчас занимаемся вопросом получения гражданства.
Приехав на малую родину, супруги Заикины активно занялись поиском работы. Александр устроился водителем в РУП «Белоруснефть-Особино», Екатерина Анатольевна обратилась в Буда-Кошелевскую центральную районную больницу, где ей предложили несколько вариантов трудоустройства: пойти по накатанной и устроиться в родильный дом либо возглавить фельдшерско-акушерский пункт в Красном Знамени. Взвесив все «за» и «против», женщина решила обосноваться поближе к дому.
Сегодня ФАП обслуживает два населенных пункта – Красное Знамя и Руденец, вместе с детьми это более 800 человек. Работы, по признанию Екатерины Анатольевны, хватает: приемы пациентов на месте, выезды по вызовам, патронажи малышей, людей пожилого возраста, плановая диспансеризация местного населения, диагностика онкологических, сердечно-сосудистых и других заболеваний – всего и не перечесть. Однако о том, что все же решила сменить специализацию, женщина не жалеет. Конечно, нынешняя работа значительно отличается от работы в роддоме, здесь спектр выполняемых задач намного шире, да и пациенты у нее теперь разновозрастные. Но она быстро усвоила: самое главное в работе медика на селе – знать местное население. Поэтому, придя на ФАП, ежедневно совершала подворные обходы и знакомилась со своими будущими подопечными. В этом вопросе Екатерине Анатольевне очень помогала Галина Владимировна Хомчиц, которая в то время работала здесь санитаркой.
– Я быстро нашла общий язык с населением и вижу, что люди тоже ко мне расположены. А что касается диплома победителя соцсоревнования, то он стал для меня полной неожиданностью. Я ведь работаю вовсе не для наград, а просто стараюсь делать свою работу добросовестно и с максимальной отдачей, – отметила Екатерина Заикина.
Марина ЛУСЕВИЧ
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Теги: знакомства
 
 
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Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом по итогам 2018 года признан Кразнознаменский ФАП, которым заведует Екатерина Заикина. К ней мы и наведались...
 
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