«Опять эти феминистки фигней страдают». Что почитать о феминизме, чтобы понять, о чем он и зачем

Сегодня тема феминизма в тренде, подтянулись и издательства: начали переводить и переиздавать наиболее популярные книги, начиная от публицистики и заканчивая художественной литературой в жанре социальной фантастики. Длинные выходные в честь 8 Марта — самое время почитать о феминизме и разобраться, из-за какой такой «фигни» страдают феминистки.

«Манифест. От женщины к женщине», Чимаманда Нгози Адичи





Прекрасная нигерийская писательница, автор романов «Лиловый цветок гибискуса» и «Американха», в которых тоже ощутимо затронуты темы феминизма, несколько лет назад получила письмо от своей подруги, недавно ставшей матерью. В этом письме она попросила Адичи рассказать о том, как вырастить дочь феминисткой в единственно верном понимании этого слова. «Манифест» — это ответное письмо Чимаманды подруге с 15 ясными и очень чуткими советами о том, как вырастить дочь по-настоящему сильной и независимой женщиной. Эта книга хорошо и честно отвечает на вопросы о том, что значит быть женщиной в наши дни.

«We Should All be Feminists. Дискуссия о равенстве полов», Чимаманда Нгози Адичи





Очень личное и красноречивое эссе, в котором автор отвечает на вопрос, зачем нам нужен феминизм, и разрушает все стереотипы, связанные с этим понятием. С помощью историй из жизни Адичи пытается донести, что просто сосредоточиться на общих правах человека недостаточно, важно акцентировать внимание на феминизме и доносить его принципы до каждого человека в этом мире. Приводя примеры из разных культур, автор откровенно заявляет, что положение женщин в истории всегда было неустойчивым и что отголоски этих стереотипов до сих пор портят жизнь многим молодым девушкам, поэтому нужно перестать отрицать проблему и начать действовать.

«Дорогие дети», Анна Шадрина

Хочу ли я заводить детей? Надо ли мне для этого вступать в брак? Что для меня «слишком рано» и «слишком поздно?» Придется ли мне выбирать между карьерой, финансовой независимостью и заботой о детях? Всего несколько десятилетий назад большинство советских женщин не задавались этими вопросами.

В предшествующую эпоху раннее материнство являлось ценностью и нормой. Сегодня многие современницы впервые в истории «нашей части света» имеют дело с феноменом «репродуктивного выбора». Книга — попытка осмыслить новейшие общественные процессы, в результате которых практики и смыслы материнства претерпевают серьезные изменения. Материалом для исследования послужили интервью с современницами из Беларуси, Украины, России — матерями и женщинами, стоящими перед репродуктивным выбором. Автор описывает и объясняет процессы, в результате которых «цена» заботы о детях неуклонно возрастает, превращая воспроизводство в «дорогостоящий проект», доступный не всем.

«Женщины и власть», Мэри Бирд





Насколько глубоко в западную культуру встроены механизмы, лишающие женщин права голоса в публичной сфере, отказывающие им в серьезном отношении и отсекающие их от возможности находиться во власти? Окидывая взглядом долгую историю западной традиции исключения женщин из общественной и политической жизни — от Античности и до наших дней, — известный историк, профессор Кембриджского университета Мэри Бирд задается рядом вопросов: какова культурная подоплека сексизма в политике и какие формы он принимает? Как западное общество привыкло смотреть на женщин, обладающих властью или стремящихся к ней? По мнению автора, если женщины отлучены от существующих властных институтов, вероятно, нам следует пересмотреть само наше понимание власти.

«Миф о красоте. Стереотипы против женщин», Наоми Вульф

Культовая книга американской писательницы и журналистки Наоми Вульф, в которой она рассказывает о том, откуда берутся стереотипы о женской красоте и почему они ограничивают свободу женщин не меньше, чем патриархальное «домашнее рабство». Физическое совершенство становится для женщин навязчивой идеей, а несоответствие ему — источником страданий. Но даже достигнув идеала, женщина все равно проигрывает, поскольку приносит в жертву общепринятому стандарту внешности слишком многое. И хотя сегодня многие женщины чувствуют себя достаточно свободными для того, чтобы выбирать, как одеваться, пользоваться ли косметикой, поправляться или худеть, вопросы из серии «Будут ли меня воспринимать на работе серьезно, если я буду выглядеть слишком женственно?» или «Стану ли я „нормальной“, если избавлюсь от лишних килограммов?» все еще остаются актуальными.

«Второй пол», Симона де Бовуар





Этот тысячестраничный труд — одна из важнейших книг, написанных женщиной и о женщинах за всю историю литературы. Сочетая кропотливый анализ, острый стиль письма и обширную эрудицию, Бовуар рассказывает о том, как менялось отношение к женщинам на протяжении всей истории человечества, уделяя равное внимание биологическому, социологическому и антропологическому аспектам. Это история угнетений, заблуждений и предрассудков, связанных с восприятием женщины не только со стороны мужчин, но и со стороны самих женщин.

«Цвет пурпурный», Элис Уокер





Свежее переиздание романа, который входит практически во все популярные списки не только феминистической, но и лучшей мировой литературы в целом. Унижение, боль, насилие, бесправие — такова была судьба темнокожей женщины Глубокого Юга в начале прошлого века. Такова судьба главной героини романа Сили. Ей приходилось играть роль покорной служанки жестокого отца, разлучившего ее с детьми и любимой сестрой, а потом забитой жены-рабыни сурового мужа. Но однажды в жизни Сили появляется наставница и настоящая подруга, которой она небезразлична. Вместе с ней Сили найдет путь к свободе и независимости. Сделав первый шаг и оставив позади прошлое, она поймет свое призвание в этом мире и окружит себя любимыми людьми.

«Диетлэнд», Сарей Уокер





Плам очень толстая, сколько она себя помнит, все на нее насмешливо смотрят, осуждают и, конечно же, советуют похудеть — будто проще быть ничего не может. Она копит деньги на операцию по шунтированию желудка, чтобы наконец похудеть и начать жить, ведь очевидно, что пока ты «жирная», жизнь не может быть яркой и интересной. Пока Плам мучается угрызениями совести от того, что она не такая, как модели в журналах, некие террористки «Дженнифер» начинают жесткого мстить мужчинам, которые плохо относятся к женщинам. Роман не то что прямо феминистический манифест, но про объективацию сказано много, а еще более ценно в нем именно это неприятие героиней себя, как она чуть ли не с детства ведет борьбу с лишним весом, как она покупает красивую одежду только маленького размера, которую она будет носить, когда похудеет, и как она из всего этого выбирается. По книге снят сериал.

«Голос», Кристина Далчер





100 слов в день. Такой лимит устанавливает государство для каждой женщины в США. Каждая женщина обязана носить браслет-счетчик, и если лимит будет превышен, нарушительница получит электрический разряд. Вскоре женщин лишают права работать. Девочек перестают учить читать и писать. Их место теперь — у домашнего очага, где они молчаливо должны подчиняться мужчинам. Такая же судьба ждет и доктора Джин Макклеллан, которая должна теперь оставить научную карьеру, лабораторию, важные эксперименты. Но случай заставит ее побороться за возвращение голоса — своего, своей дочери и всех остальных женщин.

Написанный в жанре социальной фантастики «Голос» сравнивают со знаменитой антиутопией Маргарет Этвуд «Рассказ служанки». Правда, несмотря на невероятный успех в англоязычном мире, книга уже успела получить не очень положительный отзыв Галины Юзефович. Тем не менее такой литературы пока еще мало, и пока мы ждем продолжения «Рассказа служанки» и перевод обещающего быть отличным романа Наоми Алдерман «Власть», почитать и составить собственное мнение все равно стоит.