В Испании много полупустых деревень. В них живут одинокие мужчины. «Караваны любви» несут им надежду

Испания — одна из европейских стран, наиболее подверженных оттоку населения из деревни. За минувшие десятилетия миллионы испанцев мигрировали в город в поисках работы.

В деревнях же остались либо совсем пожилые, либо одинокие мужчины, занятые в сельском хозяйстве. Как же им найти свою половину?

Деревня Прадена-де-Атьенса. Старые каменные домики будто скатываются с холма в долину. Здесь родился, живет и работает Антонио Серрада. Ему 52 года. Вместе с братом он разводит на ферме коз, как до него это делали его отец, а до этого — дед.



Антонио Серрада продолжает фермерское дело отца и деда

От дома Антонио до Мадрида всего два с половиной часа езды, но лысые горы и ледяной зимний ветер создают ощущение, что столичная жизнь где-то далеко-далеко отсюда.

"Если бы не мы с братом, то эта деревня давно бы уже опустела", — говорит он.

В Прадене-де-Атьенса постоянно живут всего 10 человек. За годы десятки соседей Антонио уехали отсюда в поисках лучшей, городской, жизни. Сам он никогда не хотел уезжать, однако ему очень не хватает спутницы жизни. В тридцатилетнем возрасте он по-настоящему стал искать кого-то, кто бы разделил с ним жизнь в этой полузаброшенной деревне.

Но все оказалось совсем не просто.

180 пар на 600 вечеринок

«Была такая телепередача — „Фермер ищет жену“ или что-то такое. По вторникам выходила. Вот я в ней хотел участвовать», — рассказывает Антонио.

Но не случилось. Потом Антонио прознал о «Караване женщин», или «Караване любви», как их еще называют.



В Прадене-де-Атьенса постоянно живет всего 10 человек

Это коммерческое предприятие, в рамках которого в подобные деревни привозят на автобусах женщин, чтобы они познакомились с одинокими мужчинами на специально организованном для этого ужине с танцами.

С 1996 года координирует эти поездки Маноло Госало вместе со своей спутницей жизни Венецией Алькантарой.

Эта пара — лучшая реклама «Караванам любви»: они встретились и полюбили друг друга во время одного из первых «караванов», устроенных Маноло.

«Мы организовали на сегодняшний день порядка 600 вечеринок… где-то 180 пар образовалось в результате. Конечно, не все из них сохранили свои отношения, но примерно 100 пар по-прежнему вместе», — говорит Маноло.

Когда Антонио услыхал, что «Караван» приезжает в ресторан соседней деревни, он быстро переоделся, побрился и двинулся на эту встречу.

Последней из автобуса вышла колумбийка Мария Карвахаль, жившая тогда в Мадриде.

«Мы все танцевали, и Антонио на меня посматривал, — вспоминает она. — Поэтому я его спросила: „Хочешь потанцевать?“ Он сказал, что не умеет… Поэтому я пошла и снова села. Но он все равно продолжал на мня глазеть! Вот так всё и началось».



Антонио и Мария во время одной из своих первых встреч

Во время обеда Антонио и Мария сели за один столик — и пламя разгорелось!

«Мы говорили и говорили. И не могли наговориться», — вспоминает Антонио.

К моменту, когда снова зазвучала музыка, его смущение как рукой сняло.

«Мы спустились вниз, чтобы потанцевать, выпить пива и дело было сделано!" — говорит фермер.

Они снова встретились через две недели на другой такой же вечеринке «Каравана» в этом же районе. Затем Антонио пригласил Марию приехать к нему в Прадену-де-Атьенса на выходные.

Он забронировал номер в деревенской гостинице и показал Марии местные красоты. И вздохнул с облегчением, когда увидел, что Марии очень понравилась его почти пустая деревня.

«Мне понравилось, что там так тихо и спокойно», — замечает Мария.

Проработав больше десяти лет уборщицей в Мадриде, она была более чем готова к переменам в жизни.

«Когда я только переехала из Колумбии, я иногда в Мадриде ходила по вечерам с друзьями на танцы. Но со временем остался только дом-работа, работа-дом», — поясняет она.

Мария считает, что ей повезло.

«Моя подруга, с которой я была в этом «Караване», несколько месяцев ездила на такие вечеринки, со многими познакомилась, но никого такого так и не встретила. А я встретила Антонио в первую же поездку», — говорит она.

«Мачо-караваны»?

Весь смысл таких «караванов любви» в том, чтобы познакомить городских женщин с мужчинами, оставшимися жить в сельской местности.

Миграция из сельской местности в город началась еще при Франко, в конце 1950-х, в годы индустриализации, когда появилось много работы на фабриках и туда устремились малоимущие из деревень.

А теперь под угрозой вымирания оказались более 4000 испанских поселков, хуторов и фермерских хозяйств, а в 1300 населенных пунктах населения осталось менее 100 человек.

Однако такие «караваны» не обошла и критика, поскольку некоторые полагают, что развоз женщин по стране с целью доставить усладу мужчинам превращает женщин в своего рода товар.

Тот факт, что большинство из этих женщин приезжие — из стран Латинской Америки или Восточной Европы, — делает их еще более уязвимыми. Не раз эти автобусы разрисовывались словами «Мачо-караван» (Caravana Machista) и «Женщина — не скотина» (La mujer no es ganado).

Но невзирая на подобное неодобрение, Маноло Госало продолжает организовывать такие поездки раз в месяц. И несмотря на существование сайтов знакомств и различных приложений, предлагающих такие же услуги, «караваны» пользуются спросом.

«Люди хотят познакомиться в реальной жизни, и в этом преимущество «каравана», — поясняет он. — Есть много компаний, которые устраивают вечера знакомств в городах, а мы делаем то же самое в сельской местности, где по-прежнему много одиноких мужчин. И многие из них не умеют пользоваться интернетом: некоторые с трудом управляются и с мобильным телефоном».

Антонио-старший и младший

Почти шесть лет прошло с момента знакомства Антонио и Марии, и Антонио по-прежнему не может нарадоваться, что нашел свою любовь после столь долгих поисков.

Есть в семье и пополнение — полуторагодовалый малыш, тоже Антонио.

«Так здорово его видеть, когда приходишь домой после работы, — смотреть, что он делает, играть с ним… Я весь день с животными вожусь, и теперь по вечерам мне есть с кем поговорить… Теперь это дом, а не просто место проживания», — признается Антонио.



Мария с Антонио-младшим

Думают ли Мария и Антонио о дальнейшем прибавлении в семействе?

«Нет, нет и нет, — смеется Мария. — Мне 51 год, Антонио у меня родился в 50, а забеременела я в 49. У меня уже есть дочь, которую я родила в 31 год, так что у меня внуки, которые старше моего сына! Но Антонио очень хотел ребенка, но больше в моем возрасте детей у меня не будет!»

Но для Антонио Серрады чувство отцовства все еще внове — он радуется каждой минуте. И с оптимизмом смотрит в будущее, как бы там ни вышло — станет ли его сын одним из тех, кто поможет Прадене-де-Атьенса уцелеть, или же, как и многие другие, он уедет в город.

«Здесь я оставлю ему его корни, точно так же, как это сделал мой отец для меня. И если он захочет продолжать эту традицию — это уже от него зависит», — считает Антонио-старший.