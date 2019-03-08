Горки в Instagram за неделю

Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv!
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Праздничный закат в Горках)) без фильтров, как есть #gorkiv #bgsha #horki #горки #бгсха #горкигородок #sky #skyline #sunlight
A post shared by Злыдень (@zdihlya) on Mar 8, 2019 at 8:16am PST
Праздничный закат в Горках)) без фильтров, как есть #gorkiv #bgsha #horki #горки #бгсха #горкигородок #sky #skyline #sunlight
A post shared by Злыдень (@zdihlya) on Mar 8, 2019 at 8:16am PST
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весна *-*
A post shared by Mironiy (@imapolzovatelazanatoblat) on Mar 8, 2019 at 7:03am PST
весна *-*
A post shared by Mironiy (@imapolzovatelazanatoblat) on Mar 8, 2019 at 7:03am PST
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День был насыщенным, как и все мои последние дни. Писать что-то для меня затруднительно. Не буду же я рассказывать, как дети в очередной раз разнесли весь дом, разбросали все носки, пока я выбирала стихи на литературный конкурс, раскрасили столы под "чутким" присмотром старшей дочки. И вот уж вечер. И я отдыхаю после тренировки. Расскажу вам что-нибудь веселенькое. Утро. Эмилия, 5 лет: — Я не буду есть эту безжизненную кашу! — И почему же она безжизненная? — В ней мало сахара! Поругала за проделки: — Мама, если ты будешь наказывать своих детей, от них останутся только косточки! — Зато послушные косточки! — съюморил муж Спрашиваю у дочки про мальчика, который её обидел: — И как выглядит Макс? — Ничего особенного. Он такой… бледненький. — Мама, у тебя есть какие-нибудь капилляры? Отвечает папа: — Нет, мама у нас робот. На батарейках. Вы ложитесь спать, а я ее ставлю на подзарядку. И это ещё не всё, что я записала сегодня. А вы? Что делаете? Как собираетесь праздновать 8 марта? Мне муж даже тюльпаны купил. Участвую в фотоконкурсе #мамаphotoграфирует от @happy_konkurs. Организаторы @olesya.ivashkina @anasellia @alina_peshkina. #мамаphoto_дети
A post shared by Мама троих
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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День был насыщенным, как и все мои последние дни. Писать что-то для меня затруднительно. Не буду же я рассказывать, как дети в очередной раз разнесли весь дом, разбросали все носки, пока я выбирала стихи на литературный конкурс, раскрасили столы под "чутким" присмотром старшей дочки. И вот уж вечер. И я отдыхаю после тренировки. Расскажу вам что-нибудь веселенькое. Утро. Эмилия, 5 лет: — Я не буду есть эту безжизненную кашу! — И почему же она безжизненная? — В ней мало сахара! Поругала за проделки: — Мама, если ты будешь наказывать своих детей, от них останутся только косточки! — Зато послушные косточки! — съюморил муж Спрашиваю у дочки про мальчика, который её обидел: — И как выглядит Макс? — Ничего особенного. Он такой… бледненький. — Мама, у тебя есть какие-нибудь капилляры? Отвечает папа: — Нет, мама у нас робот. На батарейках. Вы ложитесь спать, а я ее ставлю на подзарядку. И это ещё не всё, что я записала сегодня. А вы? Что делаете? Как собираетесь праздновать 8 марта? Мне муж даже тюльпаны купил. Участвую в фотоконкурсе #мамаphotoграфирует от @happy_konkurs. Организаторы @olesya.ivashkina @anasellia @alina_peshkina. #мамаphoto_дети
A post shared by Мама троих
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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