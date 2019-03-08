9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском метро мужчина упал между вагонами поезда вечером 8 марта, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь Минского метрополитена Андрей Дроб.

Инцидент произошел на станции метро "Пушкинская" в 20.43. "На станции между вагонами состава упал мужчина", - сказал Андрей Дроб.

По его словам, с контактного рельса было сразу же снято напряжение, пассажира с путей достали и передали прибывшей на станцию бригаде скорой помощи.

Движение поездов было восстановлено в 20.48.-0-