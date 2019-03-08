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170 лет спустя. В ООН назвали сроки ликвидации неравенства полов

09.03.2019 09:12 — Разное | Партизан  
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы за женские права.

Он заявил, что несмотря не прогресс в борьбе с гендерной дискриминацией, мужчины до сих пор доминируют во многих сферах.

"Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчин. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий", - заявил Гутерреш.

Он привел также данные Всемирного Банка, согласно которым сегодня лишь шесть стран предоставляют женщинам и мужчинам равные права.

Гутерреш отметил, что при сохранении нынешней ситуаций, гендерное равенство в мире наступит спустя 170 лет.

 
 
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы за женские права.
 
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