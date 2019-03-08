170 лет спустя. В ООН назвали сроки ликвидации неравенства полов

Он заявил, что несмотря не прогресс в борьбе с гендерной дискриминацией, мужчины до сих пор доминируют во многих сферах.





"Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчин. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий", - заявил Гутерреш.





Он привел также данные Всемирного Банка, согласно которым сегодня лишь шесть стран предоставляют женщинам и мужчинам равные права.





Гутерреш отметил, что при сохранении нынешней ситуаций, гендерное равенство в мире наступит спустя 170 лет.



