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170 лет спустя. В ООН назвали сроки ликвидации неравенства полов
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы за женские права.
Он заявил, что несмотря не прогресс в борьбе с гендерной дискриминацией, мужчины до сих пор доминируют во многих сферах.
"Гендерное равенство, в первую очередь, это вопрос представленности женщин в органах власти. Мы все еще живем в мире, где доминируют мужчин. Наша культура мужского доминирования игнорировала, заставляла молчать и подавляла женщин на протяжении веков и даже десятилетий", - заявил Гутерреш.
Он привел также данные Всемирного Банка, согласно которым сегодня лишь шесть стран предоставляют женщинам и мужчинам равные права.
Гутерреш отметил, что при сохранении нынешней ситуаций, гендерное равенство в мире наступит спустя 170 лет.
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с заявлением по случаю Международного дня борьбы за женские права.
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