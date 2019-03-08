В Вильнюсе перезахоронят героев восстания Калиновского. Будет ли белорусский язык на памятнике?









пишет Наша нива. Сейчас обсуждают вариант, чтобы монумент подписали по-польски и по-литовски. Как рассказала Белсату Эльжбета Роговска из Министерства культуры и национального наследия Польши, открытым остается вопрос, на каких языках будет надпись на памятнике,Наша нива. Сейчас обсуждают вариант, чтобы монумент подписали по-польски и по-литовски.





Ранее велись разговоры и о надписи на белорусском языке, однако сейчас Эльжбета Роговска об этом не вспомнила.





Литовская сторона предложил захоронить останки в центральной часовни на виленском кладбище Росы. Ремонтировать часовню начнут вскоре. Перезахоронение запланировали на осень.

В Литве выразили надежду, что участие в церемонии примут и высшие государственные лица Беларуси, Украины, Латвии.



