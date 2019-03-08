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В Вильнюсе перезахоронят героев восстания Калиновского. Будет ли белорусский язык на памятнике?

09.03.2019 09:10 — Разное | Партизан  
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Идет подготовка к перезахоронению руководителей восстания 1863—1864 годов, чьи останки найдены на горе Гедимина в Вильнюсе. Среди них — Кастусь Калиновский, национальный герой Беларуси.



Как рассказала Белсату Эльжбета Роговска из Министерства культуры и национального наследия Польши, открытым остается вопрос, на каких языках будет надпись на памятнике, пишет Наша нива. Сейчас обсуждают вариант, чтобы монумент подписали по-польски и по-литовски.

Ранее велись разговоры и о надписи на белорусском языке, однако сейчас Эльжбета Роговска об этом не вспомнила.

Литовская сторона предложил захоронить останки в центральной часовни на виленском кладбище Росы. Ремонтировать часовню начнут вскоре. Перезахоронение запланировали на осень.
  
В Литве выразили надежду, что участие в церемонии примут и высшие государственные лица Беларуси, Украины, Латвии.


 
 
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Идет подготовка к перезахоронению руководителей восстания 1863—1864 годов, чьи останки найдены на горе Гедимина в Вильнюсе. Среди них — Кастусь Калиновский,...
 
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