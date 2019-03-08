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В Вильнюсе перезахоронят героев восстания Калиновского. Будет ли белорусский язык на памятнике?
Идет подготовка к перезахоронению руководителей восстания 1863—1864 годов, чьи останки найдены на горе Гедимина в Вильнюсе. Среди них — Кастусь Калиновский, национальный герой Беларуси.
Как рассказала Белсату Эльжбета Роговска из Министерства культуры и национального наследия Польши, открытым остается вопрос, на каких языках будет надпись на памятнике,
Ранее велись разговоры и о надписи на белорусском языке, однако сейчас Эльжбета Роговска об этом не вспомнила.
Литовская сторона предложил захоронить останки в центральной часовни на виленском кладбище Росы. Ремонтировать часовню начнут вскоре. Перезахоронение запланировали на осень.
В Литве выразили надежду, что участие в церемонии примут и высшие государственные лица Беларуси, Украины, Латвии.
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Идет подготовка к перезахоронению руководителей восстания 1863—1864 годов, чьи останки найдены на горе Гедимина в Вильнюсе. Среди них — Кастусь Калиновский,...
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