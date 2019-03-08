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В правительстве Италии заявили, что работают над отменой санкций против России
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство работает над отменой действия санкций Европейского союза против России.
Об этом сообщает
Он также сообщил, что санкции "не должны быть самоцелью ЕС" и наносят большой вред экономике Италии.
Напомним, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство работает над отменой действия санкций Европейского союза против России.
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