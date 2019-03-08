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В правительстве Италии заявили, что работают над отменой санкций против России

09.03.2019 09:09 — Разное | Партизан  
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство работает над отменой действия санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает DW.

Он также сообщил, что санкции "не должны быть самоцелью ЕС" и наносят большой вред экономике Италии.

Напомним, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.


 
 
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что его правительство работает над отменой действия санкций Европейского союза против России.
 
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