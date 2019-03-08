В правительстве Италии заявили, что работают над отменой санкций против России

DW . Об этом сообщает





Он также сообщил, что санкции "не должны быть самоцелью ЕС" и наносят большой вред экономике Италии.





Напомним, 29 декабря официально вступило в силу решение Совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России за агрессию против Украины.



