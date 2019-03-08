Как Мясникович поддержал критику Романчука конкретными фактами

пишет Салідарнасць Любопытное совпадение: в тот самый день, когда Ярослав Романчук вступил в полемику с главой государства, председатель Совета Республики Михаил Мясникович фактически подкрепил слова экономиста о неэффективной экономической модели страны конкретными фактами,Салідарнасць





Случилось это на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте. Приведем несколько высказываний (цитируется по публикации в «Звяздзе»).





О ситуации в стране





«Ситуация в настоящее время в стране стабильная. Люди проявляют социальную лояльность к проводимой экономической и социальной политике. Однако надо учитывать, что кредит доверия не может быть многолетним в условиях невысоких доходов физических лиц и при наличии трудностей с эффективным трудоустройством населения».





О причине невысоких зарплат





«Предприятия государственные и большие частные держат избыточную численность. Это их, как правило, заставляют делать местные власти вместо создания новых рабочих мест. В результате средняя зарплата невысокая. Малые и средние предприятия в условиях профицита трудовых ресурсов занижают выплаты рабочим и служащим, что также негативно влияет на общественный климат».





О межрегиональном неравенстве





«В среднем по стране валовой региональный продукт на душу населения составляет у нас 12818,6 рубля: от 7680,2 рубля в Витебской области до 16931,4 рубля в Минске





И если в структуре ВВП удельный вес ВРП Минской области составляет 14,4%, то вклад Могилевской области — только 6,8 %.





Фактически выполнение в 2016-2018 годах Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы по росту ВВП, ВРП в Витебской и Могилевской областях не достигло уровня 2015-го».





Об отстающих в развитии районах





«31 район нашей страны является территорией, отстающей по уровню социально-экономического развития, — более четверти районов страны. Эта цифра говорит сама за себя».





О единственном гаранте





«Привлекать инвесторов под гарантию президента, как единственно реальную и к которой имеется доверие».





О малообеспеченных





«Обратите особое внимание на доходы граждан, особенно семей с детьми. По Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась».





Об инновациях





«Вызывает обеспокоенность крайне низкая инновационная активность предприятий реального сектора. Инновационность — это конкурентоспособность, а удельный вес отгруженной инновационной продукции, новой для мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции, остается крайне незначительным и находится в пределах 1%, новой для внутреннего рынка — 35-40%. Основная доля инновационной продукции промышленных предприятий, по сути, является тиражированием импортных или отечественных аналогов.





Об инвестициях





«В последние годы значительно снизилась инвестиционная активность реального сектора экономики. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП сократилась с 32,1% в 2011-м до 20% в 2018-м. Не просматривается улучшение и в 2019-м.





О трудовой миграции





«Стоит отметить проблемы и с внешней трудовой миграцией, особенно выезда людей с высоким уровнем квалификации.





По данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2018 год число граждан, работающих за пределами страны (не меняя своего постоянного места жительства), составило 95,4 тысячи человек: это выше 2017-го.





О задержке зарплат





Невысокая, может быть, заработная плата. Но она должна своевременно выплачиваться.





На 1 января этого года в 83 организациях страны имелась задолженность по заработной плате (в Витебской области — 70 организаций; в Гомельской — 2; в Гродненской — 1; в Минске — 6; в Минской — 3; в Могилевской — 1).





За 2018 год выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.





О том, кто виноват





Говоря о задержках зарплат, Мясникович отметил: «А где в этот момент находились депутаты, которые представляют интересы своих избирателей, профсоюзы?





Местные Советы пока к работе подключились слабо. А ведь избиратели, когда отдавали свой голос за того или иного кандидата в депутаты, верили, что депутатами будет сделано все возможное для улучшения жизни населения».



