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Как Мясникович поддержал критику Романчука конкретными фактами

09.03.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Что-то подсказывает, что ему за это не предложат возглавить убыточный колхоз.

Как Мясникович поддержал критику Романчука конкретными фактами
Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Любопытное совпадение: в тот самый день, когда Ярослав Романчук вступил в полемику с главой государства, председатель Совета Республики Михаил Мясникович фактически подкрепил слова экономиста о неэффективной экономической модели страны конкретными фактами, пишет Салідарнасць

Случилось это на совместном заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при Совете Республики и Совета Академии управления при президенте. Приведем несколько высказываний (цитируется по публикации в «Звяздзе»).

О ситуации в стране

«Ситуация в настоящее время в стране стабильная. Люди проявляют социальную лояльность к проводимой экономической и социальной политике. Однако надо учитывать, что кредит доверия не может быть многолетним в условиях невысоких доходов физических лиц и при наличии трудностей с эффективным трудоустройством населения».

О причине невысоких зарплат

«Предприятия государственные и большие частные держат избыточную численность. Это их, как правило, заставляют делать местные власти вместо создания новых рабочих мест. В результате средняя зарплата невысокая. Малые и средние предприятия в условиях профицита трудовых ресурсов занижают выплаты рабочим и служащим, что также негативно влияет на общественный климат».

О межрегиональном неравенстве

«В среднем по стране валовой региональный продукт на душу населения составляет у нас 12818,6 рубля: от 7680,2 рубля в Витебской области до 16931,4 рубля в Минске.

И если в структуре ВВП удельный вес ВРП Минской области составляет 14,4%, то вклад Могилевской области — только 6,8 %.

Фактически выполнение в 2016-2018 годах Программы социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы по росту ВВП, ВРП в Витебской и Могилевской областях не достигло уровня 2015-го».

Об отстающих в развитии районах

«31 район нашей страны является территорией, отстающей по уровню социально-экономического развития, — более четверти районов страны. Эта цифра говорит сама за себя».

О единственном гаранте

«Привлекать инвесторов под гарантию президента, как единственно реальную и к которой имеется доверие».

О малообеспеченных

«Обратите особое внимание на доходы граждан, особенно семей с детьми. По Беларуси почти 2/3 семей, имеющих детей, являются малообеспеченными. Тенденции за последние годы несколько ухудшились, и численность малообеспеченных семей, имеющих детей, где душевые доходы ниже МПБ (347,74 рубля), несколько увеличилась».

Об инновациях

«Вызывает обеспокоенность крайне низкая инновационная активность предприятий реального сектора. Инновационность — это конкурентоспособность, а удельный вес отгруженной инновационной продукции, новой для мирового рынка в общем объеме отгруженной инновационной продукции, остается крайне незначительным и находится в пределах 1%, новой для внутреннего рынка — 35-40%. Основная доля инновационной продукции промышленных предприятий, по сути, является тиражированием импортных или отечественных аналогов.

Об инвестициях

«В последние годы значительно снизилась инвестиционная активность реального сектора экономики. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП сократилась с 32,1% в 2011-м до 20% в 2018-м. Не просматривается улучшение и в 2019-м.

О трудовой миграции

«Стоит отметить проблемы и с внешней трудовой миграцией, особенно выезда людей с высоким уровнем квалификации.

По данным выборочного обследования домашних хозяйств, за 2018 год число граждан, работающих за пределами страны (не меняя своего постоянного места жительства), составило 95,4 тысячи человек: это выше 2017-го.

О задержке зарплат

Невысокая, может быть, заработная плата. Но она должна своевременно выплачиваться.

На 1 января этого года в 83 организациях страны имелась задолженность по заработной плате (в Витебской области — 70 организаций; в Гомельской — 2; в Гродненской — 1; в Минске — 6; в Минской — 3; в Могилевской — 1).

За 2018 год выявлено 2618 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы.

О том, кто виноват

Говоря о задержках зарплат, Мясникович отметил: «А где в этот момент находились депутаты, которые представляют интересы своих избирателей, профсоюзы?

Местные Советы пока к работе подключились слабо. А ведь избиратели, когда отдавали свой голос за того или иного кандидата в депутаты, верили, что депутатами будет сделано все возможное для улучшения жизни населения».


 
Теги: Минск
 
 
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