СМИ: Моуринью возглавит «Реал» в ближайшее время

По информации Telemadrid, об отставке Солари может быть объявлено в самое ближайшее время. Аргентинец не будет руководить командой в предстоящей игре с «Вальядолидом».





Занять пост главного тренера предложено Жозе Моуринью. Причем речь идет о том, что португалец может остаться в мадридской команде и на следующий сезон.