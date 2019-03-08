ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Всемирный еврейский конгресс призывает остановить строительство на месте расстрела евреев в Бресте

09.03.2019 08:46 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Всемирный еврейский конгресс призвал правительство Беларуси прекратить проект строительства жилого района в Бресте после того, как на месте стройки были найдены останки 730 жертв, передает «Радыё Свабода».

Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на заявление Роберта Сингера, генерального директора Всемирного Еврейского Конгресса, сделанного им на этой неделе.

«Проект строительства в Бресте является оскорблением памяти еврейских жителей города, которые были хладнокровно расстреляны и убиты как раз на этом месте», - сказал Сингер.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Всемирный еврейский конгресс призвал правительство Беларуси прекратить проект строительства жилого района в Бресте после того, как на месте стройки были найдены...
 
Новости дня
Новости разные
 
Северинец вышел из-под ареста и рассказал, как издевались над заключенными в День милиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика