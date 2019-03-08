Всемирный еврейский конгресс призывает остановить строительство на месте расстрела евреев в Бресте

Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на заявление Роберта Сингера, генерального директора Всемирного Еврейского Конгресса, сделанного им на этой неделе.





«Проект строительства в Бресте является оскорблением памяти еврейских жителей города, которые были хладнокровно расстреляны и убиты как раз на этом месте», - сказал Сингер.



