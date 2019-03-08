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Всемирный еврейский конгресс призывает остановить строительство на месте расстрела евреев в Бресте
Всемирный еврейский конгресс призвал правительство Беларуси прекратить проект строительства жилого района в Бресте после того, как на месте стройки были найдены останки 730 жертв, передает
Об этом сообщает The Jerusalem Post, ссылаясь на заявление Роберта Сингера, генерального директора Всемирного Еврейского Конгресса, сделанного им на этой неделе.
«Проект строительства в Бресте является оскорблением памяти еврейских жителей города, которые были хладнокровно расстреляны и убиты как раз на этом месте», - сказал Сингер.
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Всемирный еврейский конгресс призвал правительство Беларуси прекратить проект строительства жилого района в Бресте после того, как на месте стройки были найдены...
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