ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Северинец вышел из-под ареста и рассказал, как издевались над заключенными в День милиции

09.03.2019 08:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
После 10-дневного ареста на свободу вышел сопредседатель БХД Павел Северинец.

Политика превентивные задержали перед началом акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади в Минске 26 февраля. Через несколько дней Северинца осудили только за то, что он призвал принять участие в этой акции.

Павел Северинец с нами на связи:

«Все прошло терпимо, что касается быта. Но по большому счету за пост в Фейсбуке и призыв к солидарности – 10 суток это, конечно, беззаконие. Трое суток мне пришлось отбывать в изоляторе временного содержания, почему-то до суда держали там, ничего не говоря ни мне, ни моей семье, а затем осудили и дали еще 10. Самое плохое – это был День советской милиции. В этот день просто начался беспредел: забирали матрасы у тех, кто был в моей камере, запустили туда вшивого человека, не водили его на «прожарку», кричали, забирали ручки, бумагу… Всячески праздновали как только можно День милиции…»

Продолжение разговора – в сюжете Белсат.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После 10-дневного ареста на свободу вышел сопредседатель БХД Павел Северинец.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лучшим фельдшерско-акушерским пунктом по итогам 2018 года признан Кразнознаменский ФАП, которым заведует Екатерина Заикина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика