Северинец вышел из-под ареста и рассказал, как издевались над заключенными в День милиции

Политика превентивные задержали перед началом акции солидарности с политзаключенными на Октябрьской площади в Минске 26 февраля. Через несколько дней Северинца осудили только за то, что он призвал принять участие в этой акции.





Павел Северинец с нами на связи:





«Все прошло терпимо, что касается быта. Но по большому счету за пост в Фейсбуке и призыв к солидарности – 10 суток это, конечно, беззаконие. Трое суток мне пришлось отбывать в изоляторе временного содержания, почему-то до суда держали там, ничего не говоря ни мне, ни моей семье, а затем осудили и дали еще 10. Самое плохое – это был День советской милиции. В этот день просто начался беспредел: забирали матрасы у тех, кто был в моей камере, запустили туда вшивого человека, не водили его на «прожарку», кричали, забирали ручки, бумагу… Всячески праздновали как только можно День милиции…»





Белсат. Продолжение разговора – в сюжете



