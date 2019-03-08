Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете приняли участие в шоу, где соревновались в силе удара по боксерской груше.





Спортсмены должны были выбрать соперника, по изображению которого они нанесут удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, а Фоссли — Сергея Устюгова. После этого фотографии приклеивали на грушу, и наносился удар.



