ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Норвежские лыжники поглумились над изображениями россиян

09.03.2019 08:36 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Видео появилось на YouTube-канале NRK Sport.

Норвежские лыжники Йоханнес Клебо, Сондре Фоссли, Петтер Нортуг и Шур Рете приняли участие в шоу, где соревновались в силе удара по боксерской груше. 

Спортсмены должны были выбрать соперника, по изображению которого они нанесут удар. Клебо выбрал изображение Александра Большунова, а Фоссли — Сергея Устюгова. После этого фотографии приклеивали на грушу, и наносился удар. 

На чемпионате мира по лыжным гонкам 2019 года между Клебо и Устюговым произошел конфликт. В одной из гонок норвежец помешал россиянину попасть в финал. После соревнований Устюгов толкнул норвежца, выяснил с ним отношения на повышенных тонах и похлопал по щекам, отмечает lenta.ru. 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Опубликована карта сокровищ Третьего Рейха
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.03.2019
Mir24.TV Belarus
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
09.03.2019
Газета Авангард
Новости Волковыска
Ивьевский край
Заря над Неманам
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика