Облавы на водителей-должников прошли на улицах Орши: судебные исполнители могут даже автомобиль изъять

Рейды направлены на выявление должников в самых разных сферах: неоплаченные кредиты, штрафы (в том числе за нарушение ПДД), долги по коммунальным платежам, алименты. В отдельных случаях, как рассказала заместитель начальника отдела принудительного исполнения Оршанского района и города Орши Ольга Дубкевич, размеры таких задолженностей достигают внушительных сумм.





Для выявления водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, будут использоваться базы данных, в которых указаны персональные данные, тип и размер задолженности. Рейды планируется проводить каждый месяц в условленную дату (она, естественно не подлежит разглашению).





По отношению к выявленным в ходе рейдов должникам будут применяться принудительные действия. В зависимости от суммы взыскания может быть изъят даже сам автомобиль - в таком случае машина подлежит эвакуации на штрафстоянку.



