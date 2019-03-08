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Облавы на водителей-должников прошли на улицах Орши: судебные исполнители могут даже автомобиль изъять
Водителям-должникам в Орше теперь стоит крепко задуматься, прежде чем садиться за руль: с недавних пор в этом райцентре судебные исполнители совместно с инспекторами ГАИ начали проводить рейды по выявлению разного рода неплательщиков. Если сумма долга достаточно большая - можно лишиться и автомобиля, сообщает "
Рейды направлены на выявление должников в самых разных сферах: неоплаченные кредиты, штрафы (в том числе за нарушение ПДД), долги по коммунальным платежам, алименты. В отдельных случаях, как рассказала заместитель начальника отдела принудительного исполнения Оршанского района и города Орши Ольга Дубкевич, размеры таких задолженностей достигают внушительных сумм.
Для выявления водителей, являющихся должниками по исполнительным производствам, будут использоваться базы данных, в которых указаны персональные данные, тип и размер задолженности. Рейды планируется проводить каждый месяц в условленную дату (она, естественно не подлежит разглашению).
По отношению к выявленным в ходе рейдов должникам будут применяться принудительные действия. В зависимости от суммы взыскания может быть изъят даже сам автомобиль - в таком случае машина подлежит эвакуации на штрафстоянку.
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Облавы на водителей-должников прошли на улицах Орши: судебные исполнители могут даже автомобиль изъять
Водителям-должникам в Орше теперь стоит крепко задуматься, прежде чем садиться за руль: с недавних пор в этом райцентре судебные исполнители совместно с...
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