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Самый разыскиваемый американский убийца арестован

09.03.2019 08:25 — Разное | Партизан  
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Полиция штата Мэрилэнд арестовала Ламонта Стефенсона, одного из десяти самых разыскиваемых преступников США, через четыре года после совершения им первого убийства. Об этом сообщает телеканал ABC.

Скриншот: FBI

Задержание 49-летнего Стефенсона произошло спустя 147 дней после того, как его имя было внесено в список ФБР. В 2014 году мужчина задушил свою девушку, Ольгу ДеДжезус, и ее собаку, после чего уехал из штата.

Кроме того, его подозревают в похожем убийстве, совершенном недалеко от Вашингтона. По данным полиции, в ночь на 6 марта 2019 года преступник зарезал 40-летнюю Натину Каю, с которой состоял в интимным отношениях, и ее кошку.

Задержать преступника удалось благодаря сообщению о подозрительном человеке, припарковавшемся в округе Принс-Джорджес. Прибывшая на место полиция обнаружила в арендованном грузовике спящего Стефенсона.

Сначала он заявил сотрудникам правоохранительных органов, что он бездомный и скрывается в автомобиле из-за плохой погоды. Однако когда полицейские спросили его имя, мужчина признался, что он в розыске. Также при нем было обнаружено огнестрельное оружие.

Отмечается, что ФБР обещала заплатить 100 тысяч долларов за помощь в поиске преступника, однако в настоящий момент имя получателя вознаграждения неизвестно.


Ранее сообщалось о задержанном в Италии главе мафиозной организации Марко Ди Лауро. Несколько лет назад он сделал себе операцию по изменению внешности, а также неоднократно переодевался в женскую одежду, чтобы скрываться от полиции.


 
 
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Полиция штата Мэрилэнд арестовала Ламонта Стефенсона, одного из десяти самых разыскиваемых преступников США, через четыре года после совершения им первого...
 
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