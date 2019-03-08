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Азаренко проиграла Серене Уильямс в двухчасовом матче-триллере в Индиан-Уэллсе
В матче двух бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс, которые сыграли друг с другом впервые за три года, сильнее оказалась американка.
Поединок состоялся во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов).
Итог матча, который длился два часа и семь минут, — 7:5, 6:3 в пользу Уильямс-младшей. Для нее эта победа восемнадцатая в истории противостояния с Азаренко. Вика побеждала Серену четыре раза,
После завершения поединка теннисистки обнялись и обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Вика покидала корт под теплые овации публики, часть которой во время матча симпатизировала именно ей.
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В матче двух бывших первых ракеток мира Виктории Азаренко и Серены Уильямс, которые сыграли друг с другом впервые за три года, сильнее оказалась американка.
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