Азаренко проиграла Серене Уильямс в двухчасовом матче-триллере в Индиан-Уэллсе

Поединок состоялся во втором круге турнира в американском Индиан-Уэллсе (призовой фонд — 9,03 млн долларов).





пишет tut.by Итог матча, который длился два часа и семь минут, — 7:5, 6:3 в пользу Уильямс-младшей. Для нее эта победа восемнадцатая в истории противостояния с Азаренко. Вика побеждала Серену четыре раза,tut.by

После завершения поединка теннисистки обнялись и обменялись теплыми словами в адрес друг друга. Вика покидала корт под теплые овации публики, часть которой во время матча симпатизировала именно ей.



