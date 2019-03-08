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На популярный среди минчан Фестиваль гигантских фонарей можно пройти бесплатно. Инструкция - тут

09.03.2019 10:00 — Разное | Tut.by  
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9 марта в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на Фестиваль гигантских китайских фонарей в Ботаническом саду. Счастливчикам билеты достанутся бесплатно, победители будут объявлены 15 марта.

Все бесплатные события в Минске каждый день по этой ссылке


Напомним, в обновленном приложении «Афиша TUT.BY» появился новый раздел — «Розыгрыши билетов». Теперь вы можете испытать удачу и участвовать в розыгрышах билетов в кино, на концерты, спектакли, фестивали и другие культурные мероприятия.

Итак, в розыгрыше участвует 25 парных билета. Соответственно, победителей будет 25, они смогут взять с собой еще одного человека. Принять участие в розыгрыше можно включительно до четверга, 14 марта, а призеров объявят в приложении «Афиши» в пятницу, 15 марта.

Пошаговая инструкция:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».


Фото: Олег Киндар, TUT.BY

В Минске на живописной территории Центрального ботанического сада НАН Беларуси представлено более 25 масштабных световых композиций, включающих более 500 объектов. Вас ждут животные, птицы, растения и многие другие образы на стыке реальности и фантазии, а также театрализованные представления, ярмарка, фудкорт.

Вообще, шоу «Фестиваль гигантских китайских фонарей» было создано китайской компанией на основе древних традиций и современных технологий. Каждая световая фигура — это результат труда десятков мастеров и мини-шедевр. Прочный стальной каркас искусно укрыт разноцветной тканью и мастерски подсвечен изнутри, благодаря чему, несмотря на свой немаленький размер, экспонаты кажутся абсолютно невесомыми.

Когда: до 31 марта, ежедневно с 18.00 до 23.00 (вход до 22.30).

Где: .

Сколько: дети (до 4 лет бесплатно) — 10 рублей, взрослые — 16 рублей.

Купить билет онлайн на AFISHA.TUT.BY и не стоять в очереди

Участие в розыгрышах

Ищите в обновленной версии «Афиша TUT.BY» раздел «Розыгрыши билетов» и наслаждайтесь культурным отдыхом. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно авторизоваться в приложении и нажать на кнопку «Участвовать» на странице. Вам будет присвоен номер электронного билета, который будет показан на странице розыгрыша. На той же странице будут размещены и итоги. Победитель будет определен случайным образом в течение суток после окончания розыгрыша. К слову, итоги всех розыгрышей можно посмотреть на странице истории розыгрышей. Мы будем радовать вас билетами на крупные и значимые мероприятия! Обновляйте приложение и следите за разделом «Розыгрыши билетов».

Нововведения доступны для пользователей Android-версии приложения «Афиша TUT.BY» и для iOS.

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

Все выставки в Минске (они бывают интересными)

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Теги: Минск
 
 
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