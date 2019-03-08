30-летняя брестчанка ранила ножом отца своего парня

Жительница областного центра встречалась с сыном потерпевшего. Но пожилому мужчине отношения не нравились. В какой-то момент на этой почве между отцом и сыном произошел конфликт.

Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой отец обхватил руками сына, тогда обвиняемая взяла нож и дважды ударила его по руке, сообщает TUT.BY.

Прибывшие по вызову медики оказали пострадавшему первую помощь. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что ранее она была судима за убийство.

Сегодня суд признал женщину виновной в причинении легкого телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора.