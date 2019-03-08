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30-летняя брестчанка ранила ножом отца своего парня

09.03.2019 10:07 — Разное | Аргументы и факты  
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30-летняя брестчанка ранила ножом отца своего парня
Фото из открытых источников

Жительница областного центра встречалась с сыном потерпевшего. Но пожилому мужчине отношения не нравились. В какой-то момент на этой почве между отцом и сыном произошел конфликт. 

Словесная перепалка переросла в потасовку, во время которой отец обхватил руками сына, тогда обвиняемая взяла нож и дважды ударила его по руке, сообщает TUT.BY.

Прибывшие по вызову медики оказали пострадавшему первую помощь. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Оказалось, что ранее она была судима за убийство.

Сегодня суд признал женщину виновной в причинении легкого телесного повреждения и несоблюдении требований превентивного надзора. 

Ей дали год лишения свободы в колонии общего режима. 

30-летняя брестчанка ранила ножом отца своего парня
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Ссылка на источник 60
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