Обсуждаем «Большой разговор с Президентом»

1 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ.

В «Большом разговоре с Президентом», который длился семь с половиной часов, приняли участие более 200 человек. Глава государства ответил на несколько десятков вопросов, которые касались широкого спектра тем. Александр Лукашенко подробно рассказал о приоритетах внутренней и внешней политики нашей страны, прокомментировал взаимоотношения с Россией, Китаем, странами СНГ и другими государствами. По «горячим» следам «Авангард» поинтересовался впечатлениями от «Большого разговора с Президентом».

Николай ВАСИЛЬКОВ, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:





– Важной составляющей встреч Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями общественности являются обратная связь с народом, возможность более глубоко вникнуть в проблемы, которые волнуют рядовых граждан.

Белорусский лидер акцентировал внимание: впереди две серьезные кампании – президентские и парламентские выборы. И наша задача, чтобы они прошли спокойно, чтобы нас не раскачали, не перевернули. Помимо этого, он честно и откровенно рассказал и об экономике, и о внутренней, и о внешней политике.

В ходе «Большого разговора» широкое обсуждение получили темы занятости, роста доходов, пенсий, сохранения и развития предприятий и перспектив бизнеса, особенно в регионах, малых городах. Сегодня, к сожалению, есть регионы с недостаточным уровнем заработной платы и те, где не хватает рабочих мест. Глава государства точно заметил, что для развития бизнеса, для того, чтобы каждый человек мог открыть свое дело, в стране созданы необходимые условия. Вопрос в том, как эти возможности реализуются на практике. Местные органы власти должны четко видеть перспективы своего региона, направления, которые надо развивать с учетом местной специфики.

Ирина ПАЛУБЕЦ, исполняющий обязанности главного редактора учреждения «Редакция газеты «Авангард», депутат районного Совета депутатов, председатель районной организации РОО «Белая Русь»:





– Большое внимание на встрече было уделено роли средств массовой информации в современном обществе. И это неудивительно, ведь информационная безопасность – составная часть национальной безопасности. Современные коммуникационные технологии позволяют каждому в режиме реального времени получить любую информацию. И в этом направлении важно создание комплексного подхода к формированию информационной политики.

Минимизировать угрозы негативного информационного вброса можно и нужно созданием собственного интересного, актуального, правдивого контента, ориентированного на благо белорусского общества. Для охвата как можно большего количества категорий граждан необходимо использование новых коммуникационных технологий – социальных сетей, блогов и других. Важно и понимание, что для такой деятельности необходимы квалифицированные кадры, способные работать в новых реалиях.

Татьяна ПАВЛЮКОВА, заместитель директора по идеологической работе ГОЛХУ «Буда-Кошелевский опытный лесхоз»:





– Всегда с нетерпением жду мероприятий подобного формата, с удовольствием смотрю и Послание Президента, и встречи с представителями средств массовой информации. Подобные диалоги с главой государства уникальны тем, что дают возможность в прямом эфире на протяжении нескольких часов получать актуальную информацию из первых уст. Сегодня все видят, понимают, что там нет закрытых тем. Каждый, кто приехал, мог задать вопрос Президенту. Это действительно большая редкость в наши дни. Поэтому такие разговоры дорогого стоят.

Нынешний «Большой разговор» не стал исключением, слушала его в прямом эфире по радио, затем пересматривала по телевизору. Как и всегда, встреча с представителями СМИ оказалась весьма интересной и информативной. Президент предельно откровенно и подробно высказался по поводу проблем, которые волнуют наших граждан: экономика, промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, обратив особое внимание на меры, которые принимаются для их решения. Уверена, что ни один из поднятых вопросов не останется без внимания.

Виталий ПАНТЕЛЕЕНКО, исполняющий обязанности председателя Уваровичского сельского исполнительного комитета:





–Нынешний разговор с Президентом получился живым и многогранным. Некоторые вопросы были неожиданными, однако глава государства отвечал на них с готовностью, прямо.

Так, среди прочих были затронуты темы внешней политики государства. В своем выступлении Александр Лукашенко подчеркнул, что внешняя политика Беларуси многовекторная, проводится исключительно в интересах обеспечения безопасности и сохранения мира на нашей планете. Мы против любых проявлений агрессии, как военной, так и информационной, и именно поэтому живем в спокойной и миролюбивой стране.

Важным направлением внешнеполитической активности Беларуси является многосторонняя дипломатия. Глава государства подчеркнул, что наше государство вносит огромный вклад в решение глобальных проблем по противодействию вызовам и угрозам, участвует в деятельности ООН. В заключение хочу добавить, что какую бы политику не проводили страны-соседи по отношению к нашему государству, нам необходимо держаться вместе.

Марина ЛУСЕВИЧ