В Бресте за год стало в два раза меньше безработных

За год численность безработных в городе сократилась больше чем в два раза



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Автор фото: Алексей ГАНЧУК

На 1 января она составила 614 человек.



Мотивация для работника



Такие цифры в докладе озвучил председатель городского объединения профсоюзов Вячеслав Мельничук, подводя итоги года. По состоянию на первое января есть 2 261 вакансия, 69 процентов из них — рабочие профессии. «В дефиците сегодня остаются каменщики, штукатуры, водители, продавцы, повара, кондитеры, электрогазосварщики, электромонтеры, уборщики помещений и слесари механосборочных работ. Вынужденная неполная занятость на неполный рабочий день или неделю также снизилась по городу на 2600 человек, или на 32 процента».



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Этот год Федерация профсоюзов Беларуси объявила Годом коллективно-договорной работы. Поставлена задача: организаций без коллективного договора может быть не больше двух процентов. Требование: коллективный договор должен быть подписан с нанимателем не позже шести месяцев после регистрации организации. «Хороший, отработанный, наполненный дополнительными гарантиями коллективный договор — это главная мотивация для людей быть в профсоюзе. Именно через коллективный договор мы сегодня можем дать дополнительные, не прописанные в Трудовом кодексе, гарантии. И речь не только о дополнительных выплатах, но и мерах, которые не требуют от нанимателя финансовых вложений. Например, гарантии занятости. Мы сегодня настаиваем на том, что каждый коллективный договор должен содержать норму об обязательном продлении контрактов на максимальный срок или перезаключение контракта добросовестным работникам», — отметил председатель горобъединения профсоюзов.



Социально ориентированная реструктуризация



Профсоюзы будут постоянно отслеживать причины увольнения работников и не допускать незаконного прекращения трудовых отношений. «Охрана труда должна быть на первом месте каждый день. Не последний вопрос — это организация бытовых условий и отдыха людей. Важны планомерная работа по оздоровлению, спорт и здоровый образ жизни, организация экскурсий и других мероприятий. И, конечно, своевременная выплата заработной платы», — уверен Вячеслав Мельничук.



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С выполнением последнего пункта пока еще не всё гладко. «В 2018 году имела место задержка зарплаты дольше чем на месяц на «Брестсельмаше». Только после обращения профсоюзов в компетентные органы удалось ликвидировать просроченную задолженность за ноябрь и декабрь в сумме более 140 тысяч рублей», — рассказал Мельничук. — За январь 2019 года зарплату выплатили вовремя». Теперь этот вопрос находится на постоянном контроле отраслевого профсоюза, областного и городского объединений.



Проблемными предприятиями остаются электромеханический и электроламповый заводы, восьмой стройтрест. Там оптимизируют численность работающих, сокращают непроизводительные издержки, принимают и другие меры, но позиция профсоюзов чётко выражена: реструктуризация должна быть социально ориентированной, то есть с учетом интересов высвобождаемых работников, с оказанием помощи в их трудоустройстве или переобучении. «В этом нас поддерживают органы власти и городской совет по трудовым и социальным вопросам», — сказал профсоюзный лидер.



Условия труда и температурный режим



Продолжают профсоюзы наблюдать и за условиями труда работников. Так, в марте 2018 года техническая инспекция труда ФПБ при помощи городского объединения профсоюзов провела в двадцати организациях Бреста мониторинг охраны труда. По его итогам выданы рекомендации на устранение 205 выявленных нарушений законодательства, приостановлена эксплуатация 24 единиц оборудования, инструментов. Результаты работы рейдовой группы рассмотрели на заседании горисполкома и комиссии по охране труда в мае того же года.



Председатель городского объединения профсоюзов по согласованию работает в составе мобильной группы горисполкома по вопросам мониторинга охраны труда на предприятиях города. В 2018 году принял участие в 23 мониторингах, выданы рекомендации на устранение 75 нарушений.



В декабре прошлого года в рамках объявленного ФПБ месячника по мониторингу соблюдения температурного режима посетили восемь организаций. Обследовали условия обеспечения санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников, организации питания.



«Во всех организациях созданы условия для приёма горячей пищи. При отсутствии столовой оборудованы комнаты приёма пищи, обеспечены нормальные санитарно-бытовые условия труда. Руководителям организаций, в которых невозможно выдержать в пределах нормы температурные режимы — это «Брестсельмаш», электроламповый, радиотехнический заводы и завод бытовой химии, — выданы рекомендации по включению в правила внутреннего трудового распорядка и коллективные договоры норм о предоставлении специальных перерывов для обогрева работников», — подчеркнул Вячеслав Мельничук.



Не допустить травматизма



В профсоюзных организациях города работает около трех тысяч общественных инспекторов по охране труда. Профкомы проводят работу по организации общественного контроля, обучению общественных инспекторов и стимулированию их труда. «И это правильно, — уверен наш собеседник, — потому что такая работа не терпит формализма. Для общественного контроля — большое поле деятельности».



В 2018 году в городе произошло 22 тяжелых случая травматизма и четыре — со смертельным исходом. Общий травматизм вырос на 52,9 процента. «Такие результаты требуют серьезных изменений в организации охраны труда на производстве, проведения со стороны профсоюзов дополнительной разъяснительной работы в трудовых коллективах, более жестких требований по соблюдению законодательства об охране труда как нанимателем, так и отдельными работниками, а также применения на практике коллективной ответственности за соблюдение дисциплины труда», — отметил Мельничук.