Отсутствие слуха не помешало брестчанину завоевать более 40 медалей

Многократный чемпион Республики Беларусь по легкой атлетике среди инвалидов с нарушением слуха, участник сборной национальной команды нашей страны Вадим Новик является обладателем более сорока медалей. Обычно таких успехов достигают те, кто посвятил себя спорту еще в детстве, но у этого 35-летнего брестчанина иная история.



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В школьные годы он не думал профессионально заниматься бегом, поэтому после 9-го класса поступил в Гомельский машиностроительный техникум.

Специальность «Технология обработки материалов на станках и автоматических линиях» парень выбрал не потому, что мечтал стать токарем, а из-за возможности обучаться в специально созданной группе для людей с нарушением слуха. Вадим родился абсолютно глухим, но это не стало для его родителей каким-либо шоком: папа и мама, как и многие в его семье, тоже не слышат. Впрочем, разве отсутствие слуха мешает человеку чувствовать этот мир, радоваться каждому дню, любить и достигать успехов?

В семье Вадима каждый нашел себя в жизни. Например, отец Михаил Николаевич работает инструктором-методистом по физкультуре и спорту в областной организации ОО «Белорусское общество глухих». Мама Валентина Николаевна до выхода на пенсию трудилась монтажницей на УП «Промбрис» ОО «БелОГ». А младший на пять лет брат Дима, у которого есть остатки слуха, прекрасно исполняет песни на жестовом языке и выступает на сцене в творческих программах названной организации.

У Вадима, кстати, тоже есть творческое хобби: он любит заниматься видеосъемкой. Но свободного времени не так уж и много: будни занимает работа в ООО «САТОдрев», также мастер спорта каждый день посвящает тренировкам. А это бег на школьном стадионе или в легкоатлетическом манеже, тренажерный зал, бассейн...

«Я бегаю на дистанции 60, 100, 200 метров, но больше всего мне нравятся эстафеты – 400 метров, – признается Вадим. – Успехов достиг потому, что много тренировался: ежедневно по два часа в любую погоду. Без спорта не могу. Я и сейчас, оставив спортивную карьеру по возрасту, участвую во всех городских соревнованиях. Бегу даже если не моя дистанция. Недавно, например, соревновался на лыжах».

1 – 3 февраля в Бресте при финансировании Министерства спорта и туризма проходил чемпионат Республики Беларусь в закрытых помещениях среди инвалидов с нарушением слуха. Его участниками стали 60 спортсменов, в том числе Вадим Новик. Он прошел в финал и занял 4-е место в беге на 60 метров и 4-е место в толкании ядра.

Как ни странно, но в спорт Вадим пришел только на первом курсе Гомельского техникума, куда поступил в 2000 году (по распределению работал на заводе «Брестмаш»). Всё началось с того, что парень откликнулся на приглашение сокурсников посетить секцию легкой атлетики.

- Я решил попробовать бегать, и мне понравилось. В Гомеле очень хорошая спортивная база, – рассказывает он. – Возможно, я бы не сделал спорт главным в моей жизни, если бы у меня был слышащий тренер. А Владимир Кацуро тоже оказался инвалидом по слуху, то есть мы могли понимать друг друга на языке жестов. Он лауреат премии Президента Республики Беларусь «За духовное возрождение»! Я сначала занимался просто «для себя», а на втором курсе стал тренироваться профессионально. У меня получалось, и это вдохновляло.

В 2002 году Вадим стал чемпионом Беларуси по легкой атлетике и получил звание мастера спорта, в 2008 году он вошел в состав национальной сборной. Вадим Новик участвовал в Международных соревнованиях по легкой атлетике (Германия), в чемпионатах Европы (Эстония, Польша , Беларусь) и мира (Турция), а также в XXII летних Дефлимпийских играх (Болгария).

Конечно, молодой человек благодарен тем людям, которые идут с ним по жизни рядом, в том числе выступают «посредниками» между миром слышащих и глухих. Например, когда Вадим поступал в БрГУ имени А.С. Пушкина на факультет физвоспитания, рядом с ним как переводчик была председатель Брестской областной организации ОО «Белорусское общество глухих» Валентина Красненко. Валентина Петровна всегда готова поддержать своих «подопечных» и искренне радуется их успехам. Нельзя не вспомнить и Вячеслава Титаренко, который тренировал Вадима в Бресте.

Да, мир не без добрых людей, и у героя этой публикации много друзей. Причем благодаря не только спорту, но и просто прекрасным человеческим качествам Вадима. А еще пару лет назад он, самостоятельно подав заявку через интернет, съездил на конкурс «Мистер и мисс» во Францию, который собрал людей с нарушениями слуха из нескольких десятков стран – России, Украины, Молдовы, Германии, Польши, США...

Помимо прочего, брестчанин восхитил там всех своей удивительной пластичностью во время танцевального выступления. Да-да, не слыша музыки, Вадим Новик станцевал на счет, продемонстрировав прекрасное чувство ритма. К слову, у людей, которые общаются на языке жестов, тоже есть необходимость в переводчике при общении с иностранцами, страдающими глухотой. Одинаковая азбука и жесты только у белорусов, русских и украинцев. Впрочем, дружелюбность и общие интересы можно назвать «языком», который сближает всех.

- Если бы в Бресте была школа для инвалидов по слуху, я бы с удовольствием работал там учителем или тренером, – признается Вадим. Кстати, до февраля этого года он был инструктором-методистом в УП «Промбрис» (заочно окончив БрГУ имени А.С. Пушкина, парень получил специальность тренера).

Умный и целеустремленный, сильный не только физически, но и духом, он обязательно достигнет в жизни новых высот!