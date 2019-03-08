Брестский кондитер печет полезные торты, от которых не толстеют

Есть и худеть – наверное, это голубая мечта каждой женщины, не обладающей суперускоренным метаболизмом. Особенно если в сочетании со словом «есть» идет не пресный смузи из брокколи или чечевичная котлета, а что-нибудь вкуснее и… слаще. Например, торт! Многие, кто следит за фигурой, балуют себя этим лакомством исключительно по праздникам и то в небольшом количестве. А зря. Ведь сегодня есть десерты, позволяющие получить истинное гастрономическое наслаждение и при этом не поправиться.



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В преддверии 8 Марта, когда праздничный стол обязательно украшает торт, Zarya.By решила пообщаться с известным в Бресте кондитером Натальей Ковальчук. На ее кухне рождаются полезные десерты, которые по вкусу и внешнему виду ни в чем не уступают классическим «наполеонам» и «чизкейкам».

Тортики, которые в простонародье окрестили полезными, Наташа называет, используя профессиональную терминологию, – «особые десерты». И тут же поясняет, за что они получили такое "имя":

– Эти десерты рассчитаны в первую очередь на потребителей с особыми запросами – аллергиков, диабетиков, веганов, людей, занимающихся фитнесом, а также приверженцев правильного питания и просто худеющих.

Мы сидим в кафе, и к чаю кондитер заказала… обычный эклер. Заметив мое удивление, она тут же с улыбкой произносит:

– Я давно не ем магазинные торты, но время от времени могу себя порадовать хорошей выпечкой. Я ведь тоже готовлю не только особые десерты, но и самые обычные. Именно с них все и началось…



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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Как и большинство домашних кондитеров, Наталья Ковальчук, кстати, по специальности инженер по автоматизации, всерьез увлеклась выпечкой, когда вышла в декрет. Начинала она с муссовых и бисквитных тортов. А вот особые десерты появились на ее кухне значительно позже – в прошлом году.

– В какой-то момент я познакомилась с людьми, болеющими сахарным диабетом, – вспоминает она. – Раньше никогда не задумывалась, что чувствует человек, когда узнает о своем диагнозе. А оказалось, что для многих это настоящий психологический удар: как дальше жить, чем питаться, неужели нельзя ничего сладкого…

Наталья начала детально изучать эту тему, пытаясь найти информацию о приготовлении десертов для диабетиков в интернете. Но все было тщетно. Пока совершенно случайно девушка не натолкнулась на объявление о курсах в московской студии «Соль», обещавшей познакомить своих учеников с особыми десертами.

– Обучение проходило удаленно на протяжении трех месяцев, – говорит Наташа. – Нам рассказали о многих нюансах приготовления особых десертов: что влияет на гликемический индекс, как правильно обрабатывать продукты, но готовых рецептов, которые можно было бы взять в работу, не предложили. Поэтому сразу же после прохождения курса я стала разрабатывать свой собственный десерт – торт «Фитнес», параметры которого подходили бы как для диабетиков, так и для тех, кто следит за фигурой. Хотелось, чтобы у него были и низкий калораж, и низкий гликемический индекс, и низкая гликемическая нагрузка.



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Методом проб и ошибок (пару экспериментальных образцов пришлось все-таки выбросить) на Наташиной кухне родился торт, калорийность которого составляет всего лишь 143 ккал на 100 граммов продукта. И хотя десерт давно уже презентован и полюбился клиентам, его испытания все еще продолжаются.

– Я просила своих клиентов замерять уровень глюкозы в крови после того, как они съели кусочек этого торта, допытывалась об их самочувствии, – отмечает Наталья. – И первые испытания меня порадовали: показатели не повышались даже после того, как человек съедал вместо одной допустимой дозы две, также не наблюдалось никаких специфических симптомов типа головокружения. Но в скором времени я планирую еще лучше исследовать реакцию организма на мой торт: хочу собрать небольшую группу людей, болеющих сахарным диабетом, дать им на пробу по куску десерта, после чего попросить еще раз замерить уровень глюкозы в крови. Дело в том, что, когда у человека праздник, он ест не только торт, но позволяет себе еще что-нибудь, поэтому в таких случаях не приходится говорить об объективности исследования.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Помимо торта «Фитнес», в состав которого входят продукты с низким содержанием гликемического индекса и в котором кондитер намеренно уменьшает уровень сладости, чтобы у диабетиков не возникало привыкания, Натальей Ковальчук был разработан еще один особый десерт – веганский торт «Монте-Кристо».

– Чтобы вы понимали, сегодня многие становятся веганами не только в силу своих этических убеждений, но и из-за аллергии, – объясняет Наташа. – В какой-то момент человек осознает, что ему нельзя употреблять яйца и молочные продукты, он начинает искать какие-то подходящие варианты рецептур и понимает, что ищет-то он веганское. Именно потому очень часто десерты для веганов и аллергиков совпадают.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Во время разговора кондитер не раз подчеркивает, что торты для аллергиков самые сложные, потому что, готовя их, ты несешь огромную ответственность не просто за здоровье, но и за жизнь клиента.

– Бывают заказы, когда приходится согласовывать буквально каждый ингредиент, в деталях узнавать происхождение продуктов, отдавая предпочтение особо качественным.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Также Наталья готовит и так называемые фитнес-десерты, которые заказывают у нее не только спортсмены и люди, сидящие на диете, но и просто приверженцы здорового питания. Для таких тортов она использует максимально натуральные ингредиенты.

– Что касается сахаров и их «замов», тут всегда нужен индивидуальный подход, ведь один клиент предпочитает исключительно кокосовый сахар, другой считает сахарозу, фруктозу и эритритол в принципе вредными и выбирает в качестве подсластителей продукты, которые сами по себе сладкие, например финики.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Еще одна авторская разработка Натальи – это муссовый торт «Смородиновые облака», который не относится к особым десертам, но является абсолютным хитом по числу заказов. Самый популярный торт может быть не только смородиновым, но также лимонным или вишневым – в зависимости от предпочтений клиента.

Для покрытия муссовых тортов Наталья использует зеркальную глазурь либо велюр, в состав которого входят какао-масло и шоколад. Одна из самых популярных форм для таких десертов – немного причудливые, отсылающие к чему-то космическому пузыри.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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– На самом деле подобные очертания, напоминающие пузыри, получаются благодаря форме, куда заливается мусс, – рассказывает Наташа. – С такой формой сегодня работают многие кондитеры, а у нас в Бресте, наверное, пока только я. По крайней мере, ни у кого больше такого не встречала.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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До того, как Наталья Ковальчук начала заниматься выпечкой, в Бресте не было особо развито и украшение тортов кремовыми цветами. Сегодня это фирменный почерк кондитера – узнаваемый и любимый многими, хотя сама Наташа так не считает и скромно говорит о том, что некоторые идеи для своих десертов, как и многие мастера, первое время она подсматривала в интернете.

– Декор кремовыми цветами – длительный процесс, – добавляет она. – Минимум, который для этого необходим, – четыре часа. Но чем больше разновидностей цветов и цветовых переходов, благодаря которым и создается этот «вау» эффект – эффект реалистичности, тем больше нужно времени.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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На вопрос, как она успевает совмещать выпечку и воспитание двух малышей, Наталья улыбается:

– Муж приходит с работы, и после семейного ужина я бегу на кухню, чтобы успеть завершить все шумные дела до того, как мои домашние уснут. А потом уже ночью работаю. К тому же у нас относительно спокойные и воспитанные дети. Они в курсе, что это мамина работа, и еще ни разу – тьфу, тьфу, тьфу – не было случая, чтобы они нечаянно добрались до крема.

К слову, самый необычный торт, который когда-либо Наташа пекла, «остался» внутри семьи и предназначался доченьке Вере – на ее трехлетие. Из шоколада мама-кондитер вылепила устрашающую, даже уродливую Руку Времени и украсила ею торт.

– Рука Времени – это артефакт из любимой на тот момент Вериной книги «Артур и золотая нить». И пусть кем-то этот торт был не понят, но зато мы до сих пор вспоминаем его с восхищением, – смеется собеседница. – У меня часто заказывают красивые и стильные торты, но я считаю, что в идеале десерт должен быть не только красивым, но и нести какую-то особую историю, которая известна только в кругу семьи.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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Кстати, саму Наталью давно можно назвать модным словосочетанием «семейный кондитер». Ведь среди ее клиентов есть семьи, для которых она уже несколько лет, зная вкусовые предпочтения каждого, печет торты по любым поводам: свадьбы, крестины, дни рождения и многие другие праздники.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news64152.php

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