На Западе известны все пары 2-го круга Кубка Гагарина, на Востоке ждут победителя дуэли «Барыс» - «Торпедо»

Приближается к завершению первый раунд плей-офф чемпионата КХЛ. В Западной конференции известны уже все пары 2-го круга, на Востоке осталось дождаться лишь исхода противостояния в дуэли казахстанского «Барыса» и нижегородского «Торпедо», где серия растянулась до 7 матчей.



Фото: khl.ru

8 марта «Барыс» под управлением белорусского тренера Андрея Скабелки потерпел поражение в шестой встрече в Нижнем Новгороде.

«Торпедо» НН — «Барыс» — 3:1 (1:0, 2:1, 0:0) (Паршин, 12, Аляев, 30, Галузин, 34 — Акользин, 28).

Таким образом, в этой серии соперники пока добиваются побед лишь на домашней площадке. Решающий поединок пройдет 10 марта в Астане.

На Западе последнюю путевку во 2-й раунд получил питерский СКА. Один из двух главных олигархов КХЛ дожал-таки хоккеистов московского «Спартака», хотя и начал серию с двух неожиданных домашних поражений.

В шестом поединке серии СКА с разницей в одну шайбу выиграл у «Спартака» в Москве.

«Спартак» — СКА — 1:2 (0:0, 0:1, 1:1) (Зубов, 58 — Гусев, 35, Плотников, 57).

Итог серий (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Автомобилист» (1) — «Трактор» (8) — 4:0 (3:0, 4:2, 2:1 ОТ, 4:3).

«Металлург» Мг (3) — «Салават Юлаев» (6) — 2:4 (2:1 2ОТ, 1:4, 1:5, 2:1 ОТ, 1:2 ОТ, 2:3 ОТ).

«Авангард» (4) — «Ак Барс» (5) — 4:0 (6:0, 6:3, 4:1, 3:2).

Конференция «Запад»

ЦСКА (1) — «Витязь» (8) — 4:0 (4:0, 6:2, 3:1, 3:1).

СКА (2) — «Спартак» (7) — 4:2 (0:2, 2:3, 5:2, 3:2 ОТ, 2:1, 2:1).

«Локомотив» (3) — «Сочи» (6) — 4:2 (4:3 ОТ, 3:0, 2:3, 1:3, 3:0, 5:2).

«Йокерит» (4) — «Динамо» М (5) — 2:4 (2:4, 2:3, 3:2 ОТ, 0:3, 2:1, 2:6).

Ход оставшейся серии (до 4 побед):

Конференция «Восток»

«Барыс» (2) — «Торпедо» (7) — 3:3 (4:1, 5:4 ОТ, 1:3, 4:5 ОТ, 3:1, 1:3).

Таким образом, в полуфиналах Запада сразятся:

ЦСКА (1) — «Динамо» М (5).

СКА (2) — «Локомотив» (3).

На Востоке в случае победы «Барыса» состав пар будет таким:

«Автомобилист» (1) — «Салават Юлаев» (6).

«Барыс» (2) — «Авангард» (4).

Если победит «Торпедо», то пары будут такими:

«Автомобилист» (1) — «Торпедо» (7).

«Авангард» (4) — «Салават Юлаев» (6).