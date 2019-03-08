Минский стадион «Динамо» - в десятке лучших арен мира. Это голосование зрителей, а по версии жюри?

Минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен мира в пользовательском голосовании конкурса «Стадион года-2018». В списке лучших по версии жюри стадиона из Беларуси нет.



На стадионе «Динамо» в Минске. Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Пользователи cо всего мира могли выбирать лучший стадион с 3 февраля по 3 марта. Всего кандидатов на победу было 27. Среди них — стадионы США, России, Австралии, Италии, Китая, из Беларуси и других стран.

Стадионы получили 35 330 зрительских голосов, они пришли из 111 стран. В России, Венгрии, Иране, Беларуси, Австрии, США, Польши и Италии в голосовании участвовало больше всего людей.

Первым по результатам голосования стал стадион «Волгоград-Арена» из России. В десятке лучших аж семь стадионов из России, по одному из Венгрии, Ирана и Беларуси. Белорусский стадион «Динамо» замыкает десятку лидеров .

Вторым этапом конкурса было голосование жюри , они отдавали свои голоса независимо от обычных пользователей интернета. В десятку лучших по версии архитектурных экспертов стадион из Минска не вошел. Здесь на первом месте — стадион из города Мишкольц в Венгрии. Кроме него, жюри выбрало в лучшую десятку еще один венгерский стадион, а также две арены из Китая, четыре из России, по одному — из Турции и Австралии.