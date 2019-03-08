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Минский стадион «Динамо» - в десятке лучших арен мира. Это голосование зрителей, а по версии жюри?
Минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен мира в пользовательском голосовании конкурса «Стадион года-2018». В списке лучших по версии жюри стадиона из Беларуси нет.
Пользователи cо всего мира могли
Стадионы получили 35 330 зрительских голосов, они пришли из 111 стран. В России, Венгрии, Иране, Беларуси, Австрии, США, Польши и Италии в голосовании участвовало больше всего людей.
Первым по результатам голосования стал стадион «Волгоград-Арена» из России. В десятке лучших аж семь стадионов из России, по одному из Венгрии, Ирана и Беларуси. Белорусский стадион «Динамо»
Вторым этапом конкурса было
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Минский стадион «Динамо» вошел в десятку лучших арен мира в пользовательском голосовании конкурса «Стадион года-2018». В списке лучших по версии жюри стадиона из...
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