Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel

Новости Беларуси. 8 марта около одиннадцати утра в Лепеле столкнулись две легковушки.

Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний водитель за рулём ВАЗ-2106 при совершении разворота не пропустил Opel Zafira, которым управлял 44-летний житель Лепельского района.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. По факту происшествия ведётся проверка.



Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома

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