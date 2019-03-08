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Не пропустил при развороте. В Лепеле столкнулись ВАЗ и Opel
Новости Беларуси. 8 марта около одиннадцати утра в Лепеле столкнулись две легковушки.
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В результате аварии водитель ВАЗа с травмами был доставлен в хирургическое отделение местной больницы. По факту происшествия ведётся проверка.
На неделе в Бресте Volkswagen въехал в Audi.
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Новости Беларуси. 8 марта около одиннадцати утра в Лепеле столкнулись две легковушки. Как сообщает ГАИ УВД Витебского облисполкома, 52-летний водитель за рулём...
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