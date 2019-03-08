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На «Пушкинской» мужчина упал между вагонами поезда
Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Минске на станции метро «Пушкинская» мужчина упал между вагонами поезда.
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Движение поездов было восстановлено в 20:48.
Зимой 2018 года в минском метро гражданин спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель.
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Минске на станции метро «Пушкинская» мужчина упал между вагонами поезда. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
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