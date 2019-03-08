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На «Пушкинской» мужчина упал между вагонами поезда

09.03.2019 10:44 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Минске на станции метро «Пушкинская» мужчина упал между вагонами поезда.  

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря Минского метрополитена, инцидент случился в 20:43. С контактного рельса было незамедлительно снято напряжение, после чего пассажира подняли на платформу. Далее мужчину передали прибывшим к месту происшествия медикам.  

Движение поездов было восстановлено в 20:48.  

Зимой 2018 года в минском метро гражданин спрыгнул на рельсы и побежал в тоннель.  

Мужчину задержали сотрудники службы безопасности – подробнее здесь.  
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 8 марта в Минске на станции метро «Пушкинская» мужчина упал между вагонами поезда.   Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря...
 
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