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Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа

09.03.2019 10:19 — Разное | СТВ  
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Новости Нидерландов. 20 февраля у голландской модели Лотте ван дер Зее остановилось сердце. Впавшая в кому девушка была доставлена в больницу, но 6 марта в 22:47 пациентка умерла. Об этом рассказали родители ван дер Зее на странице дочери в Instagram.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

«Дорогие друзья, с глубокой печалью мы должны сообщить вам о причине отсутствия Лотте на публике в последние пару дней», – начали объяснять мать и отец девушки.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

Ван дер Зее вместе с родителями отдыхала на горнолыжном курорте в Вестендорфе (Австрия). 20 февраля девушке стало плохо, а затем у неё произошла остановка сердца. Лотте впала в кому, и её доставили в ближайшую больницу, где она находилась под пристальным вниманием врачей.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

Вскоре ван дер Зее перевезли в больницу в Мюнхене. Однако медработники не смогли спасти жизнь пациентки, 6 марта она скончалась.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

«Это невероятно сюрреалистично, что наша любимая Лотте больше не с нами. Наши сердца разбиты. Мы хотели бы ещё раз поблагодарить вас всех за поддержку и тёплые слова», – с грустью написали родители ван дер Зее.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

В 2017 году Лотте ван дер Зее стала победительницей конкурса красоты «Юная Мисс Вселенная». 21 февраля девушке исполнилось 20 лет, но к этому моменту она уже была без сознания.  

Ей было 19 лет. Победительница конкурса красоты скончалась от сердечного приступа
Фото: instagram.com/lotte_zee  

Осенью 2018 года в США погибла победительница конкурса красоты. 

Женщину сбил автомобиль – подробнее здесь.  
 
 
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Новости Нидерландов. 20 февраля у голландской модели Лотте ван дер Зее остановилось сердце. Впавшая в кому девушка была доставлена в больницу, но 6 марта в 22:47...
 
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