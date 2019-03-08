Почему народная инфляция вдвое выше официальной

Рост цен в Беларуси, согласно официальной статистике, уже третий год находится в районе 5−6%. Между тем, население полагает, что инфляция в Беларуси примерно вдвое выше официальной, и за последний год граждане свое мнение ничуть не изменили. Почему?



Александра Квиткевич, TUT.BY

Особенности белорусской инфляции

Инфляция в Беларуси, согласно последним опубликованным (январским) статданным, составила в годовом выражении 5,8%. Между тем, по данным февральского опроса Нацбанка, население считает, что цены растут более ощутимо — на уровне 12,5%, а в ближайший год рост потребительских цен составит 11,6%.

К слову, в феврале 2018 года население оценивало ощущаемый уровень инфляции на отметке 12,4% и ожидало, что в течение года она составит 11,6%. Как видим, инфляционные ожидания населения за год практически ничуть не изменились, но при этом их уровень вдвое выше официальной инфляции. Почему?

По мнению экспертов, ответ на этот вопрос следует искать в структуре белорусской инфляции.

«Чтобы инфляционные ожидания снижались, инфляция должна быть более-менее однородной. Это означает, что большинство цен должны расти в пределах официально прогнозируемой инфляции. В 2018 году это условие не соблюдалось», — отмечает собеседник БелаПАН в банковских кругах.

В прошлом году на официальном уровне инфляция ожидалась в районе 6%, однако по факту многие товары и услуги, которые имеют для населения важное значение, подорожали гораздо больше.

Так, в 2018-м мясная продукция подорожала на 10,6%, а отдельно свинина — на 15,5%, куры — на 21,5%. Кроме этого, цена на бензин выросла на 20,8%, а некоторые овощи (в частности, капуста) подорожали более чем в два раза.

При таких темпах роста цен на чувствительные для населения позиции довольно сложно убеждать общество в том, что в стране инфляция находится в районе 5−6%.

«Люди смотрят на цены в магазинах и понимают, что для них инфляция и близко не соответствует той, которая озвучивается официально. Отсюда и инфляционные ожидания, которые вдвое превышают официальную инфляцию», — отмечает собеседник БелаПАН.

Путь к идеалу будет долгим

Как же сделать инфляцию более однородной, чтобы тем самым снизить инфляционные ожидания?

Принципы общегосударственной политики в этом направлении прописаны в антиинфляционной программе, которую правительство и Нацбанк утвердили в сентябре 2018 года. Там, в частности, поставлена задача сделать так, чтобы цены, регулируемые государством, не росли быстрее, чем остальные цены.

В прошлом году было иначе: административные цены выросли на 9%, а базовая инфляция — на 4,8%. Кстати, жилищно-коммунальные услуги в прошлом году подорожали на 11%, то есть стоимость этих услуг росла примерно вдвое быстрее, чем официальная инфляция.

«В последние годы, чтобы снизить масштабы перекрестного субсидирования в экономике, в Беларуси поэтапно повышается стоимость жилищно-коммунальных и транспортных услуг. Как следствие, люди со средним и ниже среднего уровнем дохода на это обращают особое внимание, и им кажется, что инфляция существенно выше официальной», — отмечает научный сотрудник Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) Анастасия Лузгина.

Чтобы инфляционные ожидания снижались, со временем нужно стремиться к более однородной инфляции, считает она.

«Должен быть контроль за естественными монополиями, чтобы не было злоупотреблений и искусственного роста цен. Обеспечить это можно в случае тесной координации политики Нацбанка и правительства. Что касается отраслей, в которых как-то развита конкуренция, то ее нужно поощрять для обеспечения умеренных темпов инфляции», — полагает кандидат экономических наук.

По мнению эксперта, в идеале инфляционные ожидания должны соответствовать той инфляции, которую ожидает государство.

«Инфляционные ожидания могут вести к повышенной покупательской активности, к снижению сбережений и к тому, что население предпочитает хранить деньги в иностранной валюте. Кроме этого, повышенные инфляционные ожидания ведут к тому, что банки устанавливают более высокие ставки и по депозитам, и по кредитам. Поэтому для Беларуси снижение инфляционных ожиданий — это актуальная задача», — считает Анастасия Лузгина.

Представители бизнеса полагают, что снижение инфляционных ожиданий требует длительного времени, и успешное решение этой задачи зависит от развития события на макро- и микроуровне.

Председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец отмечает, что в стране на государственном уровне развернулась борьба с посредниками, и это может привести не к снижению цен на внутреннем рынке, а к их росту.

Посредники, констатирует Швец, имеют спеццены от производителей, и поэтому закупать продукцию белорусским компаниям у посредников в ряде случаев выгоднее, чем покупать ее самостоятельно у производителей.

«Бороться нужно не с посредниками, а за оптимизацию издержек. Если посредник раздувает цены, от него нужно отказываться, а если посредник минимизирует издержки белорусских потребителей, его нужно благодарить», — убежден Александр Швец.

Кроме этого, на инфляцию и инфляционные ожидания, полагает он, будет влиять ситуация, которая складывается на макроуровне.

«Сохраняется неопределенность по ряду важных вопросов во взаимоотношениях Беларуси с нашим главным торговым партнером — Россией. Как на таком фоне могут снизиться инфляционные ожидания? Хорошо вообще, что они остаются на уровне прошлого года» — резюмировал Швец.