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Беларус распилил камеру фотофиксации болгаркой, потому что она сняла его превышение скорости
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Житель Орши превысил скорость и, чтобы избежать штрафа, вырвал камеру фотофиксации, а потом распилил ее болгаркой. Он хотел уничтожить «улики» против себя и искал карту памяти со снимками. У истории несчастливый конец: суд конфисковал у беларуса автомобиль.
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Житель Орши превысил скорость и, чтобы избежать штрафа, вырвал камеру фотофиксации, а потом распилил ее болгаркой. Он хотел уничтожить «улики» против себя и искал...
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