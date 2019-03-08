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Беларус распилил камеру фотофиксации болгаркой, потому что она сняла его превышение скорости

09.03.2019 11:32 — Разное | KYKY  
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Житель Орши превысил скорость и, чтобы избежать штрафа, вырвал камеру фотофиксации, а потом распилил ее болгаркой. Он хотел уничтожить «улики» против себя и искал карту памяти со снимками. У истории несчастливый конец: суд конфисковал у беларуса автомобиль.

Как сообщают «Народныя навіны Віцебска», 28-летний мужчина отвозил знакомых девушек из Орши в Витебск. Камеры фотофиксации запечатлели его дважды: он превысил скорость при выезде из города и при возвращении. Беларус догадался об этом по вспышкам. Он расстроился. Подумав, он нашел выход: набросил на столб с камерой петлю из троса и сорвал ее своей машиной.

Миссия продолжалась: осталось ликвидировать снимки. Мужчина привез камеру домой и распилил болгаркой, чтобы найти роковые фотографии. Внутри их не оказалось. Мастер-класс по беспроводной связи ему провела милиция: на следующий день сотрудники объяснили, что изображения сразу передаются в центр фиксации правонарушений.

Выяснилось, оршанец повредил целую систему регистрации нарушений скорости. Его пригласили на суд. Там он раскаялся и полностью признал свою вину. Суд принял его извинения и оштрафовал мужчину на 1275 рублей. Кроме того, конфисковал у него автомобиль, который стал инструментом преступления.

 
Теги: Витебск
 
 
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Житель Орши превысил скорость и, чтобы избежать штрафа, вырвал камеру фотофиксации, а потом распилил ее болгаркой. Он хотел уничтожить «улики» против себя и искал...
 
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