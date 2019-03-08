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Трагедия в Лунинце на 8 марта: пенсионер расстрелял из ружья тещу, жену и брата

09.03.2019 11:24 — Разное | Партизан  
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Житель Лунинца подозревается в убийстве трех человек, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Трагедия в Лунинце на 8 марта: пенсионер расстрелял из ружья тещу, жену и брата
Трагедия случилась 8 марта. В Лунинецкий РОВД поступило сообщение от жительницы района о том, что в отношении нее совершаются противоправные действия. По указанному сообщению были незамедлительно направлены наряды милиции, а позже и следственно-оперативная группа.  

Прибыв на место, правоохранители обнаружили тела трех местных жителей с огнестрельными ранениями. Установлено, что вечером 8 марта 66-летний житель Лунинца, находясь по месту жительства своей тещи, в ходе возникшей ссоры совершил выстрелы из ружья в свою 56-летнюю супругу, ее 78-летнюю мать и 50-летнего брата. Все скончались на месте. После этого мужчина произвел выстрел из ружья себе в область головы, однако остался жив. В настоящее время он находится в больнице под конвоем. 

В отношении мужчины Лунинецким районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство). Подозреваемый ранее к уголовной ответственности не привлекался, разрешения на хранение оружия он не имел. 


На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе следователей центрального аппарата Следственного комитета, УСК по Брестской области, Лунинецкого РОСК, специалистов подразделений ГКСЭ, а также сотрудников Лунинецкого РОВД. Координацию ее работы осуществляет начальник УСК по Брестской области Александр Рахманов. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


 
 
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Житель Лунинца подозревается в убийстве трех человек, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
 
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