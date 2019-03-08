|
Чехия включила Россию в число главных угроз для НАТО
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
Как передает
«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего - опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье - угрозам со стороны России», - сказал Метнар.
Российские угрозы, по словам министра обороны, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)