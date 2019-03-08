Чехия включила Россию в число главных угроз для НАТО

РИА Новости , среди других опасностей для военно-политического блока он назвал терроризм и кибератаки. Как передает, среди других опасностей для военно-политического блока он назвал терроризм и кибератаки.





«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего - опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье - угрозам со стороны России», - сказал Метнар.





Российские угрозы, по словам министра обороны, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока».



