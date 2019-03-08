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Чехия включила Россию в число главных угроз для НАТО

09.03.2019 11:16 — Разное | Партизан  
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Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.

Как передает РИА Новости, среди других опасностей для военно-политического блока он назвал терроризм и кибератаки.

«На первом месте среди угроз находится терроризм, прежде всего - опасность глобального расширения локальных террористических организаций. Второе место я отвожу кибернетическим угрозам, а третье - угрозам со стороны России», - сказал Метнар.

Российские угрозы, по словам министра обороны, заключаются в перевооружении армии, перебросках войск, большом числе военных учений, а также в «событиях, связанных с другими странами бывшего социалистического блока».


 
 
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Глава Минобороны Чехии Лубомир Метнар включил Россию в число главных угроз для НАТО.
 
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