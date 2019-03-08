«Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет от сердечного приступа









В Австрию она приехала на время отпуска, чтоб покататься на лыжах вместе со своей семьей. В какой-то момент у нее остановилось сердце. После остановки девушка сразу же впала в кому, а затем, по прибытию в больницу Мюнхена, умерла.





- Наше сердце по-настоящему разбито. Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас всех за поддержку, - написали в Instagram родители девушки.





По их словам, все произошло, когда их дочь не появилась на завтраке. Они зашли в ее комнату и увидели ее в постели. В тот же день ее состояние резко ухудшилось, после чего наступила остановка сердца и смерть.



