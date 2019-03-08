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«Юная мисс Вселенная» умерла в 19 лет от сердечного приступа

09.03.2019 11:11 — Разное | Партизан  
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В Австрии за день до своего двадцатилетия скончалась модель Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году стала обладательницей титула «Юная мисс Вселенная». Примечательно, что девушка скончалась всего за день до своего 20-летия. Об этом сообщили The Sun.



В Австрию она приехала на время отпуска, чтоб покататься на лыжах вместе со своей семьей. В какой-то момент у нее остановилось сердце. После остановки девушка сразу же впала в кому, а затем, по прибытию в больницу Мюнхена, умерла.

- Наше сердце по-настоящему разбито. Мы хотели бы еще раз поблагодарить вас всех за поддержку, - написали в Instagram родители девушки.

По их словам, все произошло, когда их дочь не появилась на завтраке. Они зашли в ее комнату и увидели ее в постели. В тот же день ее состояние резко ухудшилось, после чего наступила остановка сердца и смерть.


 
 
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В Австрии за день до своего двадцатилетия скончалась модель Лотте ван дер Зее, которая в 2017 году стала обладательницей титула «Юная мисс Вселенная». Примечательно,...
 
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