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На бывших площадях «Коминтерна» швейцарская компания построит торговый центр Vitebsk Рlaza
Проблемная площадка бывшего завода «Коминтерн» в Витебске оживает. Застройщик обещает в мае приступить к сносу оставшихся там колонн, до конца года начать возведение торгового центра стоимостью 30 млн евро, который откроется в 2021 году.
Как выяснили
«Витебские вести» связались с партнером консалтинговой компании Sapus Лауринасом Митузасом и задали уточняющие вопросы.
— Какие аргументы для компании-девелопера стали определяющими при принятии решения о реализации проекта в Витебске?
— Витебск — большой город с малоразвитой ритейл- инфраструктурой. В городе еще нет регионального торгового центра западных стандартов для развития международных сетей моды. В то же время такие мировые сети, как New Yorker, Inditex, LPP, Jysk и многие другие, активно ищут места для своих магазинов.
— До вашего сообщения в качестве компании-инвестора проекта фигурировала Verbant Investment Ltd (Кипр). Она как-то связана с Euro Estates или речь идет о коммерческой сделке, сделке M&A? Если возможно, проясните эту ситуацию.
— Инвестор, который реализует проект, владеет западноевропейским холдингом по управлению недвижимостью. Одним из основных его активов является группа компаний Euro Estates. В этот же самый холдинг входит и компания Verbant Investment Limited. Изначально планировалось реализовывать в Витебске проект напрямую через Verbant Investment Limited как компанию-застройщика. Но в целях упрощения и ускорения процесса структура проекта предусматривает реализацию через белорусское юридическое лицо, которое входит в тот же самый холдинг.
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Проблемная площадка бывшего завода «Коминтерн» в Витебске оживает. Застройщик обещает в мае приступить к сносу оставшихся там колонн, до конца года начать...
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