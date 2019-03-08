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На бывших площадях «Коминтерна» швейцарская компания построит торговый центр Vitebsk Рlaza

09.03.2019 11:06 — Разное | Партизан  
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Проблемная площадка бывшего завода «Коминтерн» в Витебске оживает. Застройщик обещает в мае приступить к сносу оставшихся там колонн, до конца года начать возведение торгового центра стоимостью 30 млн евро, который откроется в 2021 году.

Как выяснили vitvesti.by, девелопером проекта выступает швейцарская компания  Euro Estates, а за создание концепции и набор арендаторов отвечает литовская фирма Sapus. Двухэтажная Vitebsk Рlaza общей площадью 22 тыс. кв. м (торговая – 16 тыс.)  будет представлять собой 120-метровую аллею. Здесь разместятся гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран, рядом будет парковка на 720 мест. В галерее планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия. Инициаторы проекта обещают наполнить новым содержанием и смыслом территорию рядом с железнодорожными вокзалом Витебска, а также принести в областной центр современные технологии и модели управления недвижимостью.

«Витебские вести» связались с партнером консалтинговой компании Sapus Лауринасом Митузасом и задали уточняющие вопросы.

— Какие аргументы для компании-девелопера стали определяющими при принятии решения о реализации проекта в Витебске?

Витебск — большой город с малоразвитой ритейл- инфраструктурой. В городе еще нет регионального торгового центра западных стандартов для развития международных сетей моды. В то же время такие мировые сети, как New Yorker, Inditex, LPP, Jysk и многие другие, активно ищут места для своих магазинов.


— До вашего сообщения в качестве компании-инвестора проекта фигурировала Verbant Investment Ltd (Кипр). Она как-то связана с Euro Estates или речь идет о коммерческой сделке, сделке M&A? Если возможно, проясните эту ситуацию.

— Инвестор, который реализует проект, владеет западноевропейским холдингом по управлению недвижимостью. Одним из основных его активов является группа компаний Euro Estates. В этот же самый холдинг входит и компания Verbant Investment Limited. Изначально планировалось реализовывать в Витебске проект напрямую через Verbant Investment Limited как компанию-застройщика. Но в целях упрощения и ускорения процесса структура проекта предусматривает реализацию через белорусское юридическое лицо, которое входит в тот же самый холдинг.

 
Теги: Витебск
 
 
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Проблемная площадка бывшего завода «Коминтерн» в Витебске оживает. Застройщик обещает в мае приступить к сносу оставшихся там колонн, до конца года начать...
 
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