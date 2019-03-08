На бывших площадях «Коминтерна» швейцарская компания построит торговый центр Vitebsk Рlaza

vitvesti.by , девелопером проекта выступает швейцарская компания Euro Estates, а за создание концепции и набор арендаторов отвечает литовская фирма Sapus. Двухэтажная Vitebsk Рlaza общей площадью 22 тыс. кв. м (торговая – 16 тыс.) будет представлять собой 120-метровую аллею. Здесь разместятся гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран, рядом будет парковка на 720 мест. В галерее планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия. Инициаторы проекта обещают наполнить новым содержанием и смыслом территорию рядом с железнодорожными вокзалом Витебска, а также принести в областной центр современные технологии и модели управления недвижимостью. Как выяснили, девелопером проекта выступает швейцарская компания Euro Estates, а за создание концепции и набор арендаторов отвечает литовская фирма Sapus. Двухэтажная Vitebsk Рlaza общей площадью 22 тыс. кв. м (торговая – 16 тыс.) будет представлять собой 120-метровую аллею. Здесь разместятся гипермаркет, 80 магазинов, продуктовый рынок, рестораны с кухнями разных стран, рядом будет парковка на 720 мест. В галерее планируют проводить развлекательные и спортивные мероприятия. Инициаторы проекта обещают наполнить новым содержанием и смыслом территорию рядом с железнодорожными вокзалом Витебска, а также принести в областной центр современные технологии и модели управления недвижимостью.





«Витебские вести» связались с партнером консалтинговой компании Sapus Лауринасом Митузасом и задали уточняющие вопросы.





— Какие аргументы для компании-девелопера стали определяющими при принятии решения о реализации проекта в Витебске?





Витебск — большой город с малоразвитой ритейл- инфраструктурой. В городе еще нет регионального торгового центра западных стандартов для развития международных сетей моды. В то же время такие мировые сети, как New Yorker, Inditex, LPP, Jysk и многие другие, активно ищут места для своих магазинов.









— До вашего сообщения в качестве компании-инвестора проекта фигурировала Verbant Investment Ltd (Кипр). Она как-то связана с Euro Estates или речь идет о коммерческой сделке, сделке M&A? Если возможно, проясните эту ситуацию.





— Инвестор, который реализует проект, владеет западноевропейским холдингом по управлению недвижимостью. Одним из основных его активов является группа компаний Euro Estates. В этот же самый холдинг входит и компания Verbant Investment Limited. Изначально планировалось реализовывать в Витебске проект напрямую через Verbant Investment Limited как компанию-застройщика. Но в целях упрощения и ускорения процесса структура проекта предусматривает реализацию через белорусское юридическое лицо, которое входит в тот же самый холдинг.